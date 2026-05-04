El presidente de Argentina, Javier Milei, habría financiado campañas contra Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, y “toda Latinoamérica” con presidentes de izquierda.

Según la información filtrada, Javier Milei dio más de 6 millones de pesos, para la creación del portal de noticias que se encargaría de difundir las fake news.

Javier Milei financió campañas contra Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro

Audios a los que Canal Red tuvo acceso demuestran el plan que Javier Milei y Donald Trump crean para Latinoamérica con fake news para eliminar a los presidentes de izquierda del gobierno.

Según los audios donde se escucha a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, hablar con políticos de su país, comparte la idea de crear un portal de noticias donde se escriban fake news para golpear a Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y todos los presidentes de izquierda de Latinoamérica.

Asimismo, se informa que es Javier Milei quien da la aportación de exactamente 6 millones ciento 25 mil pesos de recursos públicos de Argentina para la creación de Hondurasgate que será manejado por Hernández desde Estados Unidos.

Se habla de que también hay intervención de Estados Unidos e Israel en este plan para desestabilizar a los gobiernos de izquierda, así como el regreso de Hernández a la presidencia de Honduras.

Por otra parte, se nombra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras y Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, “un amigo” de México cuyo nombre no ha sido mencionado y también organizaciones religiosas como último pilar para desestabilizar.

La unión de Donald Trump y Javier Milei para desprestigio a Claudia Sheinbaum

Javier Milei habría financiado campaña de desprestigio contra Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, pero Donald Trump sería un gran partícipe en ello.

Según lo filtrado, el portal Hondurasgate sería manejado desde Estados Unidos, y aunque Juan Orlando Hernández no se menciona como el jefe del medio de comunicación, que su audio sea el que revela los detalles, ha inferido que él es el editor.

La intervención de Estados Unidos, llega porque Hernández había sido acusado por Donald Trump como uno de los líderes del narcotráfico más importantes, para ser condenado a 24 años de prisión y luego ser indultado por el presidente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jim Watson/AFP / AFP)

La politóloga Valeria Duarte incluso señala que la acusación a Rubén Rocha Moya desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico “no es casual”. Además de que Donald Trump ha nombrado intervención terrestre contra los cárteles mexicanos de la droga, pese a que esto viola la Constitución del país.