The World’s 100 Best Museums nombró al Museo Nacional de Antropología como el mejor en su ranking mundial de la plataforma Internacional Worth a Journey.

Esta es una plataforma internacional que califica los espacios culturales, naturales y turísticos, por lo que reconoce a los 100 mejores museos del mundo.

El reconocimiento al Museo Nacional de Antropología destaca el trabajo del INAH y la Secretaría de Cultura, quienes se encargan de la labor de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano.

Museo de Nacional de Antropología es el mejor del mundo en el ranking Worth Journey 2026

El Museo Nacional de Antropología ocupa el numero uno en la lista de The World’s 100 Best Museums.

La plataforma Worth a Journey considera a los espacios institucionales museísticos de 37 países.

Museo Nacional de Antropología es el número uno en el ranking mundial de Worth a Journey 2026 (X/@INAHmx)

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, celebró que el Museo de Antropología tenga reconocimiento mundial y reconoció el trabajo de los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Museo Nacional de Antropología compitió contra recintos de prestigio como el Museo del Prado en España y el Estatal de Hermitage en Rusia.

Dicho reconocimiento resalta la preservación del patrimonio cultural mexicano y la relevancia que tiene en el mundo.

El Museo Nacional de Antropología encabeza la lista de museos en Norteamérica y destaca la amplitud y singularidad de sus colecciones arqueológicas, así como etnografías.

Museo Nacional de Antropología es uno de los espacio culturales más importantes de México

El edificio del Museo Nacional de Antropología fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y se destaca por su patio central, donde se ubica la fuente conocida como “El paraguas”.

El Museo Nacional de Antropología fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 y ha sido un espacio dedicado al estudio, conservación y exhibición del patrimonio arqueológico de México.

Cuenta con un espacio de 45 mil metros cuadrados y 16 salas de exposición permanente; las colecciones que se exhiben recorren la diversidad histórica y cultural de México.