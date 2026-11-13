El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó que se haya vetado al creador de contenido Tío Cardef del Museo Nacional de Antropología como denunció en sus redes sociales.

“El INAH rechaza afirmación de que se haya prohibido a persona alguna acceso al Museo Nacional de Antropología” INAH

De acuerdo con la denuncia, Tío Cardef quiso ingresar al museo para grabar contenido tras su crítica a la sala “Pueblos indios de hoy”.

Sin embargo, le habrían prohibido la entrada desde la taquilla, asegurando que se trataba de un “veto de palabra” por parte del INAH, según relató el creador.

INAH explica por qué Tío Cardef entró al Museo Nacional de Antropología

A través de un comunicado, el INAH señaló que, como espacio público, el Museo Nacional de Antropología no ha negado o prohibido el acceso a ninguna persona.

Asimismo, explicó el motivo por el que el creador Tío Cardef no entró al museo durante su última visita.

De acuerdo con el INAH, Tío Cardef y había ingresado en ocasiones anteriores para grabar contenido con el que promueve recorridos guiados por el Museo Nacional de Antropología.

Sin embargo, para realizar esta actividad se requiere de una certificación oficial con la que no cuenta.

Además, las grabaciones con fines de divulgación y comerciales, “está sujeta a requisitos de autorizaciones establecidas en leyes y reglamentos” que no habría solicitado.

“Al identificarlo, personal del museo le informó de estas disposiciones” INAH

#INAHInforma 🚨



En relación a las declaraciones realizadas por el usuario @TCardef, el INAH rechaza la afirmación de que se prohibiera acceso a persona alguna al Museo Nacional de Antropología, como se explica a continuación: pic.twitter.com/jXSQqubHy8 — INAH (@INAHmx) November 12, 2026

Cabe señalar que, de acuerdo con la página oficial del INAH, para realizar grabaciones con equipo especial y/ o profesional se debe de solicitar una autorización, según el Artículo 17 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Asimismo, señala que para una filmación o videograbación se debe de pagar un 15 mil 916 pesos por día.