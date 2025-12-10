Jorge Emilio Esquivel, el Yorch de la Okupa Che, murió en la cárcel el 9 de diciembre de 2025, acusado de narcomenudeo.

La salud de Jorge Emilio Esquivel Muñóz se vio afectada en 2019, cuando sufrió de una apendicitis que no fue atendida a tiempo mientras se encontraba privado de su libertad.

Desde octubre de 2025 se señaló que el Yorch de la Okupa Che requería de un traslado a un hospital para “evitar consecuencias irreparables a su salud”; finalmente, perdió la vida dentro del reclusorio Sur.

Okupa Che anuncia muerte de Jorge Emilio Esquivel; acusan que “el Estado lo asesinó”

Desde las cuentas en redes sociales de Okupa Che se informó que la tarde del 9 de diciembre Jorge Emilio Esquivel murió en el hospital General de Topilejo Sur, donde se encontraba en calidad de detenido.

De acuerdo con lo informado también por cuentas como “La Rabia” y “Yorch Libre”, se estuvo señalando la necesidad de brindarle atención médica oportuna; sin embargo, fue trasladado a un hospital cuando estaba en estado de gravedad irreversible.

Por ello, acusaron que “Yorch no murió, el ESTADO Y LA UNAM LO ASESINARON”.

Cabe señalar que el Yorch de la Okupa Che fue detenido por primera vez en 2016, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo acusó de narcomenudeo; de acuerdo con las autoridades, fue arrestado en posesión de drogas para su venta.

A pesar de ello, fue liberado al considerarse que no había datos de prueba suficientes; sin embargo, fue reprehendido para ser juzgado por los mismos cargos, razón por la cual grupos acusaron que se trataba de un “preso político anarquista”.

Denuncian falta de atención médica a Jorge Emilio Esquivel, el Yorch de la Okupa Che en la cárcel

De acuerdo con diversos grupos de apoyo para Jorge Emilio Esquivel, el Yorch de la Okupa Che, se denunció que su salud había empeorado los meses anteriores a su muerte.

Asimismo, resaltaron que recibió “nula atención” médica en los reclusorios Oriente y Sur, donde estuvo recluido antes de ser trasladado al hospital.

“La salud del compañero Yorch ha empeorado en los últimos meses a consecuencia de la nula atención recibida al interior de los dos reclusorios donde ha sido secuestrado (Reclusorio Oriente y Reclusorio Sur) por los últimos 3 años” La Rabia

Estos grupos denunciaron que, pese a los síntomas graves y afecciones que reportó el Yorch, las autoridades ignoraron sus solicitudes para recibir mayor atención médica y sólo le entregaron paracetamol para su dolor.