El policía de León, Guanajuato, Orlando García Maciel, murió la mañana del martes 14 de julio luego de que se arrojó desde lo más alto del distribuidor Juan Pablo II.

Reportes sobre los hechos refieren que antes de que el elemento municipal se arrojara con la intención de cometer suicidio, otros policías dialogaron con él en busca de persuadirlo.

Previo a arrojarse del distribuidor Juan Pablo II, Orlando García Maciel compartió un par de historias en las que informó sobre su decisión e incluso llamó a priorizar la salud mental.

Policía de León murió tras arrojarse desde el distribuidor Juan Pablo II

Minutos después de las 11:00 horas del 14 de julio, el policía de León, Orlando García Maciel, murió luego de que se arrojó desde el distribuidor Juan Pablo II al oriente del municipio.

De acuerdo con la información que emitida por las autoridades locales, el elemento de la policía municipal se arrojó al vacío desde el carril superior del distribuidor vial.

Minutos antes y luego de ser notificados sobre la presencia del agente en el punto, otros elementos de la policía de León se trasladaron hasta el sitio que se ubica en la zona de la salida a Silao.

Durante algunos minutos, se indica en varios reportes, los uniformados e incluso algunos automovilistas que circulaban en el punto dialogaron con Orlando García Maciel con el fin de persuadirlo.

Sin embargo, el policía de León terminó por concretar su objetivo y se lanzó desde una altura aproximada de 15 metros y murió luego del impacto que sufrió en el concreto.

Policía de León anunció su muerte en Instagram

A través de redes sociales se han difundido algunos videos que muestran el momento en el que el policía de León se arrojó desde el distribuidor Juan Pablo II.

Asimismo, circula una grabación realizada por el mismo Orlando García Maciel en la que informa a sus seguidores de Instagram sobre su decisión de cometer suicidio.

🚨 TRAGEDIA EN LEÓN



Un elemento de la Policía Municipal, identificado como Orlando García Maciel, murió este martes tras arrojarse del distribuidor vial Juan Pablo II.



​Horas antes, el oficial difundió un video de despedida donde admitía padecer depresión. QEPD. 🙏🕊️… pic.twitter.com/nhKtso0EcA — Espacio Libre Puebla (@espaciolibrepue) July 15, 2026

En las historias que compartió, el policía de León pidió a sus allegados evitar la tristeza por su muerte, pues sentenció que ya era una decisión que no tenía vuelta hacia atrás.

Incluso, al confesar que tenía tiempo sufriendo de una profunda depresión, el elemento municipal hizo un llamado a poner mucha atención a la salud mental.