Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, anunció la muerte de Lionel Jospin. Tenía 88 años de edad.

“Lionel Jospin ha muerto”, citó el funcionario a través de la red social X, donde recordó que éste fungió como Ministro entre 1997 y 2002.

Periodo en el que impulsó varias reformas sociales, entre ellas, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales; su legado.

Sébastien Lecornu, de 39 años de edad, afirma que Lionel Jospin sirvió a Francia con una dedicación inquebrantable, altos estándares y un profundo sentido de la responsabilidad.

Por lo que su labor, guiada por una visión particular del progreso social y los valores republicanos, deja un legado perdurable y sirve de modelo de compromiso.

“Francia ha perdido a un servidor público fiel, cuyo nombre quedará para siempre ligado al Estado”, concluye. Sébastien Lecornu. Primer Ministro de Francia

Sébastien Lecornu anuncia la muerte de Lionel Jospin (@SebLecornu / X)

¿De qué murió Lionel Jospin?

El político francés, Lionel Jospin murió el domingo 22 de marzo de 2026.

En enero de este año, Lionel Jospin dijo haberse sometido a una “operación importante”; sin embargo, no dio información sobre su intervención.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

En los últimos años, el político se mantuvo alejado de la vida pública tras una larga carrera en la política y la administración del Estado francés.

No obstante, su muerte generó una ola de reacciones, el Presidente Emmanuel Macron, de 48 años de edad, fue de los primeros en expresar sus condolencias a la familia de su colega.

Describe a Lionel Jospin como “una figura clave de la política francesa” y reconoce su labor como Primer Secretario del Partido Socialista bajo el mandato de François Mitterrand.

Ministro de Educación Nacional, Primer Ministro y miembro del Consejo Constitucional.

“Gracias a su rigor, valentía e ideal de progreso, encarnó una elevada visión de la República.” Emmanuel Macron. Presidente de Francia

Emmanuel Macron reacciona a muerte de Lionel Jospin (@EmmanuelMacron / X)

Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista (PS), y Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), también expresaron sus condolencias.

Ambos coinciden en que Lionel Jospin fue una importante figura de la izquierda.