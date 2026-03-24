El cantautor italiano Gino Paoli, ícono de la canción d’autore y figura clave en la cultura musical europea, murió el martes 24 de marzo de 2026 en Génova a los 91 años.

Con una trayectoria que marcó generaciones, Gino Paoli dejó un legado inmortal con temas como Il cielo in una stanza y Sapore di sale, piezas que se convirtieron en referentes de la música italiana.

Su partida representa la pérdida de uno de los pilares más influyentes de la escena artística del siglo XX.

Despiden a Gino Paoli en redes sociales tras su muerte a los 91 años

Después de que se revelara la muerte de Gino Paoli, en redes sociales han comenzado una ola de despedidas al cantautor italiano, comenzando con el senador Antonio De Poli.

Pues a través de su cuenta de X, no solo anunció la muerte de Gino Paoli a los 91 años, sino que destacó su rol describiéndolo como “un pilar de la música italiana”, destacando su poesía y su huella emocional en generaciones enteras.

“Hoy falleció uno de los grandes protagonistas de la música italiana: Gino Paoli, a los 91 años.Compositor refinado con una voz inconfundible, influyó en generaciones enteras con canciones inolvidables como Il cielo in una stanza y Sapore di sale, ayudando a definir la gran época de la composición musical italiana. Su música, hecha de poesía, melancolía y emociones auténticas, sigue siendo patrimonio cultural de nuestro país. Un abrazo a su familia y a todos los que le querían.” Antonio De Poli, senador de Italia

Despiden a Gino Paoli tras su muerte a los 91 años de edad (@AntonioDePoli / X )

Cabe mencionar que aunque Gino Paoli nació el 23 de septiembre de 1934 en Monfalcone, se crió en Génova, ciudad que siempre marcó su identidad tanto personal como en la escritura y música de sus canciones.

A Gino Paoli se le atribuye ser uno de los fundadores de la canción de autor italiana, la famosa “canzone d’autore”, y en los años 60 revolucionó la música popular con letras poéticas, íntimas y llenas de melancolía que hablaban de amor, soledad y emociones profundas, en contraste con el estilo más ligero de la época.