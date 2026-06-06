Antonio Gershenson Tafelov, miembro fundador de La Jornada, falleció este sábado 6 de junio a los 83 años de edad. La noticia fue dada a conocer por el mismo diario, aunque se desconoce la causa de muerte.

El diario destacó que Antonio Gershenson tenía una amplia trayectoria en los ámbitos académico, político y sindical, así como en la defensa de la soberanía energética y su militancia en la izquierda.

Muerte Antonio Gershenson, socio fundador de La Jornada, a los 83 años; esta fue su trayectoria

Este sábado 6 de junio se reportó el fallecimiento de Antonio Gershenson, nacido el 18 de abril de 1943 en la Ciudad de México (CDMX) y egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Muere Antonio Gershenson, fundador de La Jornada, a los 83 años (Cuartoscurto / Tercero Díaz)

Desde su juventud, Antonio Gershenson participó en movimientos estudiantiles y obreros, vinculándose a organizaciones de izquierda que marcaron buena parte de su vida pública.

Además de su actividad sindical, Gershenson incursionó en la política y fue diputado federal por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), desde dónde impulsó iniciativas en materia energética.

Como académico impartió clases en las facultades de Ingeniería y Economía de la UNAM y desarrolló una prolífica labor como escritor. Cuenta con más de dos mil artículos, principalmente sobre energía, petróleo y sindicalismo.

Despide Ariadna Montiel a Antonio Gershenson con mensaje de reconocimiento

Tras conocerse la muerte de Antonio Gershenson, Ariadna Montiel, dirigente de Morena, destacó la trayectoria del físico e intelectual mexicano por su militancia en la izquierda.

Ariadna Montiel subrayó que Gershenson fue un referente del movimiento obrero y una voz constante en la defensa de causas sociales, resaltando su compromiso con la justicia social y sus convicciones políticas.

Montiel señaló que la trayectoria de Antonio Gershenson constituye un legado que permanecerá en la memoria de familiares, amigos y de quienes coincidieron con él en la defensa de los intereses nacionales.