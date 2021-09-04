Muere Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, primera magistrada del TEPJF

Murió Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, primera magistrada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Fue el propio TEPJF quien informó sobre la muerte de Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la primera integrante mujer de su Sala Superior.

El fallecimiento de la magistrada en retiro tuvo lugar este 3 de septiembre de 2021 y se desconocen las causas del deceso.

TEPJF lamenta muerte de su primera magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo

El Tribunal Electoral manifestó “su más sentido pésame por el triste deceso de la Mgda. en retiro Alfonsina Berta Navarro Hidalgo”.

En su cuenta de Twitter, destacó que ella fue la primera magistrada de la Sala Superior, “integrante del TEPJF de 1996 a 2006 y la primera jueza de distrito en ascender a una magistratura de circuito”.

¿Quién fue Alfonsina Berta Navarro Hidalgo?

Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara.

Formó parte de la primera integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996 a 2006

Fue la primera mujer en ocupar el cargo de juez de Distrito en México Para la magistrada, el derecho electoral mexicano es un ejemplo para muchos países y el TEPJF siempre se ha caracterizado por ser garantista

Entre sus anécdotas, recordó que en 1996 se dieron importantes reformas constitucionales que incorporaron al TEPJF y se creó un sistema integral de justicia electoral

Sin embargo, dijo que no está concluido y se necesita trabajar en las inquietudes de la ciudadanía tras cada proceso electoral

Consideró que la ética judicial debe permear en todos los juzgadores, ya que la imparcialidad, autonomía e independencia llevan a la excelencia y “la excelencia es la cúspide del ejercicio del juez”.

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo: Juzgador que no es valiente en su actuar no sirve para juzgar

En abril de 2019, la magistrada en retiro subrayó que el juez que no es valiente no sirve para juzgar, el cual además tiene que ser imparcial.

“El juzgador tiene que ser valiente y enfrentarse; el juzgador que no es valiente en su actuar no sirve para juzgar”, externó al participar en las “Tertulias académicas por la mañana” encabezadas por el magistrado Felipe de la Mata.

Para Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, la valentía es algo innato que debe llevar el juzgador dentro de sí y una de esas principales características es ser imparcial.

Además consideró que el juzgador no debe dejarse amedrentar por ninguna persona para que se resuelva un asunto o se comporte el juzgador en determinado sentido.

Tras la muerte de Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, el expresidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, expresó su más sentido pésame a familiares y amigos de la magistrada en retiro.