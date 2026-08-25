La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, emitió un comunicado oficial para aclarar controversias recientes sobre el uso de vuelos privados y traslados internacionales.

En su mensaje, la mandataria estatal Mara Lezama aseguró que estos viajes fueron financiados con recursos propios y nunca con dinero del erario.

“Derivado de mis responsabilidades como servidora pública en la que estoy comprometida al cien por ciento y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Asimismo, desmintió categóricamente el volumen de trayectos reportados, argumentando que tal cantidad de ausencias le impediría cumplir con sus responsabilidades gubernamentales.

Mara Lezama niega el uso de recursos públicos y cantidad de vuelos privados

A través de un posicionamiento en sus redes sociales, Mara Lezama negó categóricamente las acusaciones sobre el presunto uso de recursos públicos en sus vuelos privados, así como las cifras y acompañantes reportados en la investigación periodística de Reforma.

Mara Lezama responde por sus vuelos privados: niega uso de dinero público (@MaraLezama / X )

Aseguró que los viajes de carácter privado que ha realizado correspondieron a motivos familiares y de su rol como madre, y que “jamás fueron solventados con dinero público”, habiendo sido cubiertos con sus propios recursos personales.

Asimismo, aclaró que los vuelos relacionados con sus funciones oficiales se realizaron con estricto apego a las normas aplicables del gobierno.

Calificó de “no real” la cifra reportada de viajes privados. Explicó que el número mencionado por el reportaje implicaría “estar de vacaciones un año completo, lo cual sería imposible”.

“El número de viajes que se manejan no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Mara Lezama recalcó que su compromiso de trabajo es de 24/7, sin descanso ni descuidos en sus responsabilidades de gobierno.

“Mi compromiso es trabajar 24/7, sin descanso, sin descuidar en ningún momento mi responsabilidad, como siempre con mi total entrega y dando resultados” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Declaró como “totalmente falsa” la información que la vincula en viajes junto al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura.

“La información que circula sobre si viaje con el senador con licencia, es totalmente falsa, los viajes que realice, en su momento, respondieron al carácter familiar y en lo que responde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Mara Lezama resaltó que proviene de la sociedad civil y que trabajó durante más de tres décadas en la iniciativa privada antes de incorporarse al servicio público, demostrando que ha trabajado toda su vida.

También precisó que su esposo y sus hijos no participan ni han estado nunca involucrados en la vida política.

“Vengo de la sociedad civil, trabajé más de tres décadas en la iniciativa privada, es decir, he trabajado toda mi vida. Jamás he faltado a la verdad, soy gobernadora desde hace 4 años y mi esposo y mis hijos no están y nunca han estado en la vida política” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Investigación señala constantes vuelos privados de la gobernadora Mara Lezama

La investigación señala que la gobernadora acumula 119 movimientos de entrada y salida del país, de los cuales 97 corresponden a vuelos en aeronaves privadas desde que asumió la gubernatura.

Además, registra otros 31 vuelos privados durante su anterior gestión como presidenta municipal de Cancún (Benito Juárez) entre 2018 y 2022.

La investigación documenta el uso de aeronaves privadas modelos Learjet, Gulfstream y Hawker, cuyo costo promedio de vuelo se estima en 6 000 dólares por hora. Bajo estas tarifas, un vuelo sencillo a Orlando costaría aproximadamente 406 000 pesos y uno a Vail rondaría los 812 000 pesos.

Estos montos contrastan notablemente con el salario neto de la gobernadora, reportado en 102 598 pesos mensuales.

Basado en registros aeroportuarios y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU, el reporte señala que sus destinos más recurrentes en vuelos privados son Orlando, Florida (con 53 entradas y salidas vinculadas a ella desde septiembre de 2022) y Vail, Colorado.

También registra vuelos comerciales a ciudades de Europa y Canadá como Roma, Londres, Madrid, París, Toronto y Vancouver.