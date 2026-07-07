Ricardo Monreal calificó como “muy grave” la información que acreditaría la participación directa del FBI en la captura de El Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024, mientras aterrizaba su aeronave en Estados Unidos.

En opinión de Monreal, la exhibición de la aeronave en un museo de Estados Unidos es una “confesión de parte” que podría interpretarse como la intervención del FBI en el “secuestro de un ciudadano mexicano”.

“Primero creo que es muy grave la información que surge con motivo de la detención del Mayo Zambada. Es grave porque se está exhibiendo la aeronave en Estados Unidos donde fue trasladado esta persona y ahí se acredita que fue por intervención del FBI”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal advirtió que, de demostrarse que se trató de un secuestro y se cometieron trasgresiones legales, esto podría incluso derivar en la nulidad del proceso judicial de El Mayo Zambada en Estados Unidos.

Monreal advierte que presunto secuestro de El Mayo vulnera soberanía y podría anular el proceso judicial

El diputado Ricardo Monreal sostuvo que la exhibición de la aeronave de El Mayo en Estados Unidos constituye una “confesión de parte”, en lo que describió como un secuestro de un ciudadano mexicano.

Según Ricardo Monreal, esta situación implica diversas transgresiones legales:

Violación a la soberanía nacional y a la Constitución Política

Incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y del Tratado Internacional de Extradición firmado entre México y Estados Unidos

Injerencia indebida de un gobierno extranjero en suelo nacional y probables delitos contra la seguridad nacional

Ricardo Monreal sostuvo que, de demostrarse que se trató de un secuestro, esto podría implicar incluso la nulidad del proceso judicial contra El Mayo Zambada en los tribunales estadounidenses.

Por ello, manifestó que respalda la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al exigir una aclaración oficial de Estados Unidos y el envío de una nota diplomática de protesta.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de El Mayo Zambada (Luis Chaparro)

Ricardo Monreal pide que la FGR integre una carpeta de investigación por presunta injerencia del FBI

Ricardo Monreal enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe integrar de oficio una carpeta de investigación para exigir rendición de cuentas al FBI sobre la situación de El Mayo Zambada .