Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el gobierno federal está preparando el regreso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya tras su reciente aparición en redes sociales.

“Rocha no apareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa” Jorge Romero Herrera. PAN

El dirigente del PAN dijo que se trata de un desafío por estar protegido pues Rubén Rocha Moya no tiene una resolución judicial ni se han esclarecido los señalamientos en su contra.

PAN recuerda que Rocha mantiene señalamientos en su contra

Jorge Romero recordó que Rubén Rocha Moya conserva la posibilidad de regresar a su cargo debido a que no renunció ni fue separado definitivamente del cargo.

Ante ello, insistió que se debe investigar, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricarle impunidad.

Recordó que siguen sin esclarecerse las acusaciones desde Estados Unidos, la cuales calificó de graves y recordó que son señalamientos de posible financiamiento del narco a la campaña de 2021.

Además, puntualizó que su posible regreso no significa que sea inocente.

“Si Rocha regresa, no será porque los señalamientos hayan desaparecido ni porque ya sido declarado inocente. Será porque el gobierno federal decidió despejarle el camino, protegerlo y devolverle el poder. El PAN se seguirá oponiendo a que Sinaloa siga entregado a la narcopolítica” Jorge Romero Herrera. PAN

Jorge Romero pide a la FGR trasparentar investigación sobre Rocha

Jorge Romero consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) también debe transparentar el estado de sus investigaciones y el Congreso de Sinaloa informar del procedimiento para un posible regreso.

También recordó que no se ha investigado el asesinato de Héctor Melesio Cuén así como los recursos de la familia Rocha Moya.

El PAN dijo que va a actuar con responsabilidad y que actuará con firmeza en la defensa de México.