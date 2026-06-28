Morena exige todo el peso de la ley contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, tras difusión de video donde se le exhibe agrediendo físicamente a su esposa.

“Quien desde el poder piense que puede infringir la ley, pero especialmente violentar a una mujer, se equivoca”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La dirigente Ariadna Montiel manifestó un rechazo absoluto a estas acciones y garantizó que cualquier mujer víctima de maltrato recibirá el respaldo del gobierno, sin importar la relevancia pública del atacante.

Morena rechaza cualquier tipo de violencia contra mujeres tras denuncia contra Víctor Rodríguez

Sobre el caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó un firme rechazo a sus acciones tras la difusión de un video donde se le observa agrediendo a su esposa María Felicia Jiménez Lavie.

Ariadna Montiel manifestó que Morena rechaza cualquier tipo de violencia, especialmente contra las mujeres, y exigió que se aplique “todo el peso de la ley” contra el exfuncionario.

Aseguró que tener una trayectoria política o haber ocupado un cargo importante no debe significar impunidad ni un trato distinto ante la ley.

Contrastó la situación con el “viejo régimen”, afirmando que ahora la justicia es para todas las mujeres y no habrá protección por el cargo desempeñado.

“Puede parecer que como en el viejo régimen, es por ser alguien que ha tenido un cargo importante, no se le va a sancionar y no es así. La justicia es para todas las mujeres” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Celebró que la denunciante, la académica María Felicia Jiménez Lavié, alzara la voz y aseguró que todas las mujeres cuentan con el apoyo del gobierno de México, “sea quien sea” el agresor.

“Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente hacia las mujeres. Y qué bueno que la persona, la mujer denunció porque es muy importante que todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta, sea quien sea” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ariadna Montiel pidió que las autoridades brinden toda la protección necesaria a la víctima y a su familia para superar este proceso.

“Esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley y que a la mujer y a su familia se les brinde toda la protección necesaria para superar este proceso de violencia” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La dirigente nacional de Morena calificó el contenido del video como “claro y evidente” respecto a la comisión de un delito, rechazando las explicaciones previas emitidas por el exfuncionario.

María Felicia Jiménez Lavié denunció a Víctor Rodríguez por presunta violencia doméstica

María Felicia Jiménez Lavié denunció presunta violencia doméstica y difundió un video en el que se observa una agresión física en su contra.

En el video difundido se muestra a Víctor Rodríguez agrediendo a su esposa, la académica de la UNAM, María Felicia Jiménez Lavié.

Las imágenes provienen de cámaras de seguridad y cuentan con una fecha de registro del 15 de marzo de 2026.

La difusión de este video fue parte de la denuncia pública realizada por la víctima, quien manifestó haber guardado silencio durante años por temor al poder que ostentaba su pareja y a las amenazas recibidas.