A tan solo unos minutos del arranque el segundo informe de rendición de cuentas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó su madre Annie Pardo al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX).

La madre de la presidenta Sheinbaum llegó a pie al Monumento a la Revolución para ser testigo de este segundo informe que ya esperan miles de mexicanos este domingo 31 de mayo de 2026.

Sin dar declaraciones pero cercana a la gente, la también científica Annie Pardo se abrió paso para llegar a este informe.

Annie Pardo acompaña a Claudia Sheinbaum en su segundo informe (Especial)

¿A qué hora empieza el segundo informe de la presidenta Sheinbaum?

El segundo informe de rendición de cuentas de la presidenta Sheinbaum inició desde las 10:00 horas; sin embargo, la mandataria hará su aparición a las 11:00 horas.

La presidenta de México se presentará ante miles de mexicanos en el Monumento a la Revolución en la CDMX, así como en una transmisión en vivo en las plazas públicas más importantes de casi todos los estados de la república.

Este segundo informe de rendición de cuentas de la presidenta Sheinbaum, cuenta también con la presencia de Annie Pardo y miles de mexicanos que apoyan a la mandataria.

¿De qué hablará la presidenta Claudia Sheinbaum en este segundo informe?

Este segundo informe de rendición de cuentas de Sheinbaum, es para celebrar los dos años del triunfo de la Cuarta Transformación en 2024, que permitió llevar a la primera mujer presidenta de México en toda su historia.

En el marco de esta celebración se toman en cuenta otros temas de relevancia nacional como: