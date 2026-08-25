Citlalli Hernández dio a conocer que la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) deberá determinar si abre un proceso contra Rubén Rocha por su decisión “unilateral” de regresar como gobernador a Sinaloa.

“Es una decisión que debe tomar la CNHJ, hay una actuación unilateral que él (Rubén Rocha) realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena hizo énfasis en que el partido no estuvo de acuerdo con la decisión personal de Rubén Rocha de regresar a Sinaloa.

No obstante, aclaró que el futuro político del sinaloense, así como de cualquier otro militante que pueda incurrir en posibles faltas, estará en manos de los órganos internos de Morena.

Rubén Rocha Moya (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández: Morena dejará a autoridades la investigación contra Rubén Rocha

En entrevista, Citlalli Hernández mencionó que actualmente se lleva a cabo una investigación para aclarar las acusaciones contra Rubén Rocha; no obstante, subrayó que este asunto corresponde únicamente a las autoridades.

“Se está investigado cualquier delito del que se le acusa, creo que es una cosa que le toca a la autoridad” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En un segundo mensaje, Citlalli Hernández explicó que cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la CNHJ, cuando existan elementos para ello.

Añadió que esto aplica para todos los militantes, sin que las investigaciones signifiquen necesariamente prejuzgar o declarar culpables, ya que para eso existen procedimientos, reglas y garantías.

Esto aplica para todas y todos, sin excepciones ni juicios anticipados. Investigar no significa prejuzgar ni declarar culpable a nadie. Precisamente para eso existen procedimientos, reglas y garantías Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Citlalli Hernández también señaló que su mensaje busca dejar claro que en Morena nadie está por encima de sus principios ni de sus estatutos.

¿Rubén Rocha será expulsado de Morena? Lo que establece la CNHJ

La CNHJ de Morena podría aplicar diversas medidas contra Rubén Rocha Moya dentro del ámbito partidista, siempre que se comprueben violaciones a la normativa interna.

Entre las posibles sanciones previstas en el artículo 64 del Estatuto de Morena se encuentran:

Amonestación privada o pública

Suspensión de sus derechos partidarios

Destitución de cargos

Inhabilitación para participar en elecciones

Expulsión del partido

Sin embargo, su posible expulsión todavía no es un hecho, ya que la situación de Rubén Rocha sigue en análisis, según informó Citlalli Hernández.