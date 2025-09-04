Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que la jornada laboral de 40 horas está fuera de la agenda legislativa del actual periodo de sesiones.

El pasado 2 de septiembre, legisladores de la Cámara de Diputados recibieron una nueva propuesta de la jornada laboral de 40 horas, que incluye cambios para beneficiar aún más a los trabajadores de México.

Con un total de 13 iniciativas en materia laboral, se esperaba que la jornada de 40 horas fuera incluida en la agenda legislativa de este periodo de sesiones que inició el pasado 1 de septiembre, pero no será así.

Ricardo Monreal adelanta que jornada laboral de 40 horas no entrará en la agenda legislativa

En su conferencia de prensa hoy jueves 4 de septiembre, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, fue cuestionado por la discusión de la jornada laboral de 40 horas como prioridad de la agenda legislativa.

Esto luego de que el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó días atrás que la iniciativa de reforma sería aprobada en este periodo de sesiones.

Al respecto, el diputado morenista Monreal refirió que él no tenía elementos para confirmar la información de Ramírez Cuéllar; no obstante, aclaró que la reforma de la jornada laboral de 40 horas no fue contemplada en la agenda legislativa.

Al volver a ser cuestionado sobre si se discutirá o no en este periodo de sesiones, Ricardo Monreal dijo no saberlo, ya que posiblemente Alfonso Ramírez Cuéllar tiene más elementos o conocimientos del tema a diferencia de él.

“No tengo elementos yo para emitir una opinión firme, no sabía, esta información que Alfonso Ramírez Cuéllar ha expresado, no tendría yo forma de confirmarla, seguramente él tiene más elementos, pero no ha sido motivo de la agenda legislativa”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal (Cortesía)

Ricardo Monreal sostiene compromiso de Claudia Sheinbaum con la jornada laboral de 40 horas

Tras aclarar que la jornada laboral de 40 horas quedó fuera de la agenda legislativa de este periodo, Ricardo Monreal aseguró que sigue siendo un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí hay un compromiso de la presidenta de la República de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el gobierno, pero no sabría decirles si está considerado como él (Alfonso Ramírez Cuéllar) lo está diciendo”. Ricardo Monreal

Como parte de este compromiso, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados se reunirá este mes con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para avanzar en el análisis de la reforma de la jornada laboral de 40 horas.

Además se mantienen los foros de diálogo con empresarios y sindicatos de trabajadores para alcanzar acuerdos mutuos; no obstante, no hay fecha todavía para la discusión y aprobación de la jornada laboral de 40 horas.