Este jueves 27 de agosto se definirá si el excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado de huachicol fiscal, es vinculado a proceso.

A las 8:00 horas del 27 de agosto se tiene contemplada la reanudación de la primera audiencia de Fernando Farías Laguna que comenzó el 26 de agosto en el Penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega decretó un receso a la comparecencia inicial luego de nueve horas para reanudarlo este jueves.

Audiencia inicial de Fernando Farías Laguna a casi una semana de ser expulsado a México

Una vez que Fernando Farías Laguna llegó al Altiplano desde Argentina la madrugada del viernes 21 de agosto, se ha esperado la realización de la primera audiencia.

El traslado fue posible gracias a un proceso de expulsión por parte de Argentina, gestionado por México con apoyo de Estados Unidos.

Para ser posible, México desistió de una petición de extradición y Argentina desistió de un proceso por el ingreso del exmarino con documentación falsa.

Así fue la primera parte de la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna

La audiencia inicial de Fernando Farías Laguna se dio de manera privada por la causa 325/2025 a pesar de las peticiones de que fuera pública.

El abogado Epigmenio Mendieta, dijo que se presentaron testimonios y peritajes para contrastar 100 datos de prueba de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, dijo que durante estos días ha temido que su esposo pudiera amanecer muerto como pretexto de situaciones preexistentes de salud y también denunció amenazas en su contra.