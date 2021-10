Miscelánea Fiscal: ¿Qué se aprobó en la Cámara de Diputados?

Tras tres días de acaloradas discusiones en San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Miscelánea Fiscal 2022, con 274 votos de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, contra 220 de la oposición PAN, PRI, PRD y MC.

La Miscelánea Fiscal es básicamente la serie de obligaciones fiscales de las empresas y personas con actividad económica en el país.

Los diputados federales realizaron varias polémicas modificaciones al dictamen que ahora está en manos del Senado de la República.

Diputados aprobaron la miscelánea fiscal 2022 (Mario Jasso/cuartoscuro / Mario Jasso)

Jóvenes de 18 años, obligados a inscribirse al RFC

La más polémica de las modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2022 es la obligación de todos los jóvenes de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) una vez que cumplan los 18 años.

En un principio, el dictamen señalaba que los jóvenes mayores de edad que no se inscribieron al RFC recibieron sanciones económicas, sin embargo, esto fue eliminado.

Mientras Morena y sus aliados señalan que los jóvenes únicamente tienen que señalar si tienen ingresos o no al inscribirse en el RFC, la oposición calificó esta modificación como “terrorismo fiscal”.

Los jóvenes de 18 años estarán obligados a inscribirse en el RFC (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

Reducción de donaciones deducibles de impuestos

La Miscelánea Fiscal 2022 también modificó el tope de donaciones que personas físicas como morales pueden deducir de sus impuestos.

Esto se dio luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticara a los empresarios que hacen donaciones a costa de pagar impuestos.

“¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque los va a destinar a programas sociales si esa no es su función? Eso lo inventaron, ¿y saben para que lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno”, dijo AMLO.

Organizaciones de la sociedad civil, las principales beneficiarias de estas donaciones, aseguraron que esta modificación pone en riesgo a varias de ellas.

SAT (Mario Jasso / Mario Jasso)

Elevan excepción en el pago de impuestos en campo, ganadería y pesca

La Miscelánea Fiscal 2022 eleva el límite de ingresos de los contribuyentes que realizan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras para no pagar el Impuesto Sobre la Renta.

Con esta modificación, estarán exentos de pagar el ISR los trabajadores del campo y la pesca cuyos ingresos no excedan los 900 mil pesos.

Aumentaron el limite de ingresos de los contribuyentes del campo y la pesca para no pagar impuestos (Margarito Pérez / Margarito Pérez/Cuartoscuro)

Contadores públicos no tienen que denunciar a contribuyentes

Otra de las polémicas modificaciones que Morena y sus aliados buscaban en la Miscelánea Fiscal 2022 era que los contadores públicos estén obligados a denunciar probables delitos cometidos por los contribuyentes.

Sin embargo, se desistió de esta reforma pues los legisladores definieron que esto debe de estar a cargo del ministerio público y no de los contadores.

La modificación desechada calificaba de “cómplices” a los contadores públicos que no denunciaran los probables hechos constitutivos de delito en los contribuyentes.