VIDEO: Legisladores del PAN y Morena se agarran a golpes en la Cámara de Diputados

Tras 12 horas de discusión sobre la miscelánea fiscal, diputados del PAN y Morena se agarraron a golpes y empujones en la Cámara de Diputados.

La sesión de la Cámara de Diputados del 19 y parte del 20 de octubre fue suspendida en medio de golpes por el enfrentamiento que protagonizaron legisladores del PAN y Morena.

La pelea en la Cámara de Diputados comenzó cuando las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC solicitaron repetir la votación económica de una reserva rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados.

Esto por señalar que el resultado de la votación fue dudoso y se dio durante un receso de poco más de una hora.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, se negó a abrir el sistema electrónico de votación como pedían los diputados de oposición.

Diputados del PRI, PAN, PRD y MC gritaban: “¡tablero, tablero, tablero!”, mientras que los de Morena, PT y PVEM hacían lo propio diciendo: “¡estuvo claro, estuvo claro!”.

Fue cuando diversos legisladores, entre los que se encontraban Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Antonio Pérez, de Morena, irrumpieron en la tribuna para exigir la continuación de la sesión .

Al mismo tiempo que diputados del PAN como José Elías Lixa, Jorge Arturo Espadas y Jorge Triana también subieron a pedir una nueva votación .

En ese momento, el diputado Jorge Espadas desplazó a Margarita García, del PT, quien respondió con un empujón.

Por su parte, Alejandro Robles, de Morena, agarró a José Elías Lixa y lo aventó al piso, lo que derivó en manotazos, golpes y jaloneos por parte de los diversos diputados.

Pese a los esfuerzos de los vicepresidentes Santiago Creel y Marcela Guerra por cesar el enfrentamiento, el diputado Gutiérrez optó por tocar la campanilla y declarar un receso.

La sesión en la Cámara de Diputados se reanudó después de una hora a la 1:15 de este miércoles 20 de octubre.

En la sesión, los diputados discutieron y votaron sobre:

La pelea entre los diputados del PAN y Morena en gran medida se originó por una propuesta realizada por legisladores de oposición sobre el artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que actualmente señala lo siguiente:

“El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto”

En tanto, la propuesta de modificación fue:

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo.

Propuesta de modificación del Artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta