Margarita Zavala: AMLO trata a donantes como a sus amigos ricos

La diputada federal y exprimera dama, Margarita Zavala, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trata a los donantes de organizaciones no gubernamentales como si fueran “sus amigos ricos”.

A través de su cuenta de Twitter, Margarita Zavala se fue contra AMLO por criticar la devolución de impuestos a quienes realizan actos filantrópicos.

“El que quiere ayudar y tiene dinero, cómo va a ayudar no pagando impuestos, deberían de contribuir un poco más”, dijo AMLO en la conferencia mañanera de este martes.

Al respecto, Margarita Zavala señaló que no todos los que realizan donaciones de ese tipo son ricos, sino que en gran medida viene de la clase media, la cual calificó como “la más generosa”.

“Aquí (AMLO) trata a los donantes como si todos fueran sus amigos ricos; cuando la clase media es la más generosa”, publicó Margarita Zavala en Twitter.

Margarita Zavala agregó que la donación a organizaciones no gubernamentales es una forma de contribuir con un bien común y no una forma de evadir impuestos.

“La donación a organizaciones es una manera solidaria de contribuir al bien común bajo el principio de subsidiaridad. No todo son impuestos, no todo es aglutinación de poder”, añadió Margarita Zavala en la red social.

AMLO en contra de la donación a costa de los impuestos

AMLO fue insistente durante su conferencia mañanera sobre la donación a organizaciones no gubernamentales a costa del pago de los impuestos.

El presidente aseguró que ese tipo de filantropía se creó para no pagar impuestos.

“¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque los va a destinar a programas sociales si esa no es su función? Eso lo inventaron, ¿y saben para que lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno”, dijo AMLO.

Para AMLO la función de las empresas es Invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones, no la filantropía.

“Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de las empresas, su función básica es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones”, dijo AMLO.