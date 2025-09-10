Arístides Guerrero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compartió detalles sobre su estado de salud tras haber sufrido un accidente vehicular en Ciudad de México (CDMX).

La noche del pasado viernes 22 de agosto, el ministro Arístides Guerrero sufrió un accidente sobre la avenida Río Churubusco en CDMX y recientemente reveló en redes que se rompió ocho costillas.

De acuerdo con la información, Arístides Guerrero, quien en ese entonces estaba a días de tomar protesta como ministro de SCJN, regresaba a su casa desde el aeropuerto cuando sufrió el accidente.

Arístides Guerrero asistió en silla de ruedas y con oxígeno a la toma de protesta de la SCJN (SCJN)

Arístides Guerrero, ministro de SCJN, aclara estado de salud tras accidente; tendría 8 costillas rotas

En redes sociales, el ministro Arístides Guerrero reveló este martes 9 de septiembre que el accidente de hace unas semanas le dejó ocho costillas rotas, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Arístides Guerrero, ministro de SCJN, señaló que tuvo dos cirugías por las ocho costillas rotas, por lo que tuvo que estar hospitalizado por varios días y, por lo tanto, no ha realizado sus labores en la Corte.

Por otra parte, el ministro Arístides Guerrero agradeció todo los mensajes y buenos deseos que ha recibido y se disculpó por no poder responder a cada uno pues, pues esto le resulta imposible.

Arístides Guerrero, ministro de SCJN (Captura de pantalla)

Ministro Arístides Guerrero se rompió 8 costillas en accidente; cuándo regresa a la SCJN

Pese a que el ministro Arístides Guerrero aseguró que ya se encuentra estable y en proceso de recuperación por el accidente vehicular que le dejó ocho costillas rotas, no reveló cuándo regresará a la SCJN.

Arístides Guerrero dijo que por el momento no está recibiendo visitas y retomará sus pendientes cuando se “encuentre plenamente recuperado” y aseguró que ya se prepara para la primera sesión pública de la SCJN.

Cabe recordar que Arístides Guerrero acudió a la Cámara de Senadores el pasado lunes 1 de septiembre en silla de ruedas y con oxígeno para tomar protesta como ministro de la nueva SCJN.