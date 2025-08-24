La noche del viernes 22 de agosto, el ministro electo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero sufrió un accidente sobre avenida Río Churubusco, Ciudad de México (CDMX); se encuentra estable.

De acuerdo con lo informado por su equipo de comunicación mediante escrito, Arístides Guerrero se encontraba de regreso de un evento, fue en el camino a su casa desde el aeropuerto en CDMX cuando fue impactado.

Arístides Guerrero, también conocido como el “candidato chicharrón”, es uno de los 9 ministros electos de la SCJN que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre para el cargo que ocupará los próximos 12 años.

Fue alrededor de las 22:30 horas del viernes 22 de agosto que el auto en el que viajaba Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, junto a dos personas más sufrió un accidente en avenida Río Churubusco, CDMX.

Arístides Guerrero resultó con fracturas de tórax y nariz del accidente de auto, las cuales requirieron cirugía, aunque actualmente el ministro electo se encuentra estable con un pronóstico positivo.

Tal como explica en el comunicado, durante el trayecto que no menciona punto exacto sobre avenida Río Churubusco, que el auto en el que viajaba Arístides Guerrero fue impactado por un segundo.

Se señala que Arístides Guerrero regresaba de un viaje a la capital de Oaxaca, en calidad de ministro electo de la SCJN para un evento organizado por la Fiscalía General del Estado junto a sus dos colaboradores.

Ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana o el Centro de Orientación Vial de la misma dependencia de CDMX mencionaron el accidente de auto que sufrió Arístides Guerrero, por lo que se desconocen los detalles.

Arístides Guerrero sufre accidente en CDMX a días de su toma de protesta (Captura de pantalla)

Arístides Guerrero sí acudirá su toma de protesta como ministro de la SCJN pese a accidente en CDMX

El accidente de Arístides Guerrero se da a 10 días de su toma de protesta como nuevo ministro de la SCJN, la cual se llevará a cabo el 1 de septiembre y en la que sí estará presente, como afirma el comunicado.

