En el contexto de las elecciones 2024, Mhoni Vidente predijo a un nuevo candidato presidencial: Conoce a los posibles aspirantes que buscarán llegar a la Presidencia de la República.

Mhoni Vidente aseguró que, tras la salida de la contienda de Samuel García en Movimiento Ciudadano, se visualiza la posibilidad de que exista otro candidato para las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez representarán a las coaliciones Morena-PT-Partido Verde y PAN-PRI-PRD en las elecciones 2024, respectivamente, por lo que se espera una jornada histórica.

Por primera vez en su historia, México podría contar con una mujer en la Presidencia de la República tras los comicios electorales del próximo 2 de junio.

Cabe destacar que, a pesar de lo anterior, Mhoni Vidente aseguró en junio de 2023 que México todavía no está preparado para tener contar con tener una mujer presidenta.

Esto fue lo que declaró la astróloga en ese sentido:

“Una mujer no veo ahorita, porque lamentablemente ni Estados Unidos ha tenido una presidenta. México todavía, la mujer no vota por la mujer, no está preparado el país. El pueblo mexicano quiere un hombre para que enderece la situación de violencia”

Mhoni Vidente