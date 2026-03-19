México ha dado un salto notable en el Reporte Mundial de la Felicidad 2026 al consolidarse como el segundo país más feliz de América Latina y alcanzar el puesto 12 a nivel global, su segundo mejor desempeño histórico.

El avance respecto a 2023 refleja la fortaleza de factores como el apoyo social, la libertad para tomar decisiones y la esperanza de vida saludable.

En ese sentido, México se posiciona junto a naciones con altos niveles de bienestar, como Nueva Zelanda e Irlanda.

México registra ascenso en el ranking global 2026

México mostró una mejora significativa respecto a ediciones anteriores, como la de 2023, donde ocupaba la posición 36.

Con este avance, México se sitúa en la región latinoamericana solo por debajo de Costa Rica, que ocupa la posición 4 a nivel mundial.

Es notable que México forma parte de un grupo de países cuyos niveles de felicidad son estadísticamente similares a los de naciones situadas entre los puestos 9 y 15, como Israel o Polonia.

México figura entre los 15 países que lideran el reporte Mundial de la Felicidad 2026 (Especial)

Factores que impulsan la felicidad en México

El Reporte Mundial de la Felicidad 2026 destaca que los países latinoamericanos, incluido México, suelen tener calificaciones de felicidad superiores a lo que su nivel de PIB per cápita.

Esto se debe a la influencia de diversas variables de bienestar social evaluadas, tales como:

Apoyo social y redes de conexión sólidas Libertad para tomar decisiones de vida Niveles de generosidad entre la población Esperanza de vida saludable y percepción de la corrupción

Esperanza de vida (ISSSTE)

Estabilidad en México y tendencia regional

A pesar del salto en las posiciones globales del Reporte Mundial de la Felicidad, la evaluación de vida promedio reportada por los mexicanos se ha mantenido estable y sólida, con variaciones mínimas de apenas milésimas en comparación con años previos.

Esta estabilidad se enmarca en una tendencia positiva ligera en toda América Latina, que contrasta con la caída en los niveles de felicidad observada en grandes potencias industriales como Estados Unidos, Canadá y Alemania.