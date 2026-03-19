El Ranking Mundial de la Felicidad 2026 se publicó mostrando que México cayó dos lugares respecto a su posición en el año anterior.

Con los resultados del Ranking Mundial de la Felicidad 2026 que analiza el impacto de las redes sociales en la salud mental, México se sigue manteniendo en el top 20 de los países más felices, aunque salió de los primeros diez lugares.

Persona feliz en el Carnaval de Ensenada. (Cuartoscuro/Omar Martínez / Omar Martínez Noyola)

México baja en el Ranking Mundial de la Felicidad 2026

La publicación del Ranking Mundial de la Felicidad 2026 informó que México bajó dos lugares; sin embargo, se sigue manteniendo en el top 20.

En la más reciente evaluación, México se colocó en la posición 12, siendo que en el informe del 2025 estaba en el lugar 10.

Sin embargo, México es el segundo país de Latinoamérica que está dentro del top 20, siendo Costa Rica quién se mantiene por encima en el lugar 4 con el puesto más alto al que un país de habla hispana ha llegado.

El top 20 del Ranking Mundial de la Felicidad 2026

Este es el top 20 de los países más felices, según el ranking mundial 2026:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza Nueva Zelanda México Irlanda Bélgica Australia Kosovo Alemania Eslovenia Austria República Checa

Top 20 del Ranking Mundial de Felicidad 2026. (gallup)

Impacto que las redes sociales tienen en la felicidad de México, según el ranking mundial

México bajó dos lugares en el Ranking Mundial de la Felicidad 2026; sin embargo, el país atraviesa por el efecto latinoamericano que le es favorecedor.

Para esta edición del ranking de la felicidad se evaluó el impacto que las redes sociales tiene en los países, contando de 25 años en adelante.

Ante ello, se informó que México atraviesa por el denominado efecto latinoamericano, debido a que su escala de felicidad es superior (0.5 en una escala de 0 a 10) a las predicciones.

Según el ranking, esto se debe a que el acceso a las redes sociales en México se usan como refuerzo a los vínculos familiares y sociales que existen y que ya de por sí son favorecedores.

WhatsApp. (Pexels/Anton)

Por otra parte, se informó que pese a que los jóvenes en México y Latinoamérica tienen altos niveles de acceso a redes sociales, prevalecen WhatsApp (76%) y Facebook (61%) en su consumo, las cuales son asociadas con felicidad, debido a que no trabajan con algoritmos.

Según el Ranking Mundial de la Felicidad 2026 los algoritmos impactan negativamente en sus consumidores debido a la comparación con el influencer guiada por contenido con imágenes idealizadas y estilos de vida curados que muestran solo aspectos felices.

Asimismo, en las redes sociales con algoritmo como TikTok (11%), Instagram (17%) y X (10%), afecta el uso pasivo del contenido mediante scrolleo sin precisamente un intercambio de mensajes, lo que lleva a depresión y estrés.