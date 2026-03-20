Esteban Moctezuma celebra posición de México en ranking de felicidad pese a caída

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, celebró la posición de México en el ranking “La felicidad en todo el mundo en 2026” pese a caída de lugares.

A través de sus redes sociales, Esteban Moctezuma destacó los resultados del reciente informe elaborado por la consultora Gallup, asegurando que este demuestra que “México es cada vez más feliz”.

México cae en Ranking Mundial de Felicidad 2026 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Esteban Moctezuma destaca políticas en México que influyen en ranking de felicidad

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Esteban Moctezuma celebró que México se posicionó en el lugar número 12 dentro del ranking “La felicidad en todo el mundo en 2026”.

El diplomático enfatizó que nuestro país se mantiene dentro del grupo de las mejores naciones para vivir, pese a que cayó dos lugares dentro de dicho listado.

Moctezuma manifestó que en esta ocasión, nuestra nación fue invitada a reflexionar sobre la relación que existe entre la felicidad y las redes sociales dentro de un mundo cada vez más tecnológico.

El embajador subrayó que nuestro país no solo destaca en este ámbito debido a motivos culturales e históricos.

Atribuyó este nivel de bienestar a la implementación de políticas sociales que permitieron a 13.5 millones de personas superar la pobreza, así como a la solidez de los vínculos comunitarios y las relaciones sociales que caracterizan a la población mexicana.