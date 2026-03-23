México se encuentra en un buen lugar en el Ranking Mundial de la Felicidad 2026, pero arriba de nuestro país está otro de Latinoamérica que ha impuesto un nuevo ‘récord’ sobre la felicidad.

Pero ¿Cuál es el país más feliz de Latinoamérica? El Ranking Mundial de la Felicidad 2026 lo revela y señala un “fenómeno latinoamericano” relacionado a la felicidad.

Ranking Mundial de la Felicidad 2026: Costa Rica es el país más feliz

Tras la publicación del Ranking Mundial de la Felicidad 2026, se informó que Costa Rica nuevamente lleva la delantera, siendo el país más feliz de Latinoamérica.

Con el cuarto lugar en un ranking con 147 países, Costa Rica es el primero de Latinoamérica que se encuentra en dicha posición, confirmando la felicidad con la que vive su población.

Costa Rica obtuvo una puntuación de 7.439, siendo la calificación más alta que ha recibido un país de Latinoamérica.

Gracias a su calificación, Costa Rica se encuentra debajo de Finlandia, Islandia y Dinamarca.

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Ante ello, el Ranking Mundial de la Felicidad 2026 investiga el “efecto latinoaméricano” que ha llevado que varios países de esta región tengan altos niveles de felicidad.

Según la investigación realizada, el llamado “efecto latinoaméricano” refiere a que estos países superan las predicciones por características culturales que conllevan vínculos familiares, la convivencia social.

Asimismo, cree que esto también conlleva a que los jóvenes tienen su principal comunicación por redes sociales -Facebook y WhatsApp- que refuerzan la interacción social y no que obedecen un algoritmo -Instagram, TikTok y X-, que muestran la idealización perfecta de una vida, llevando a la depresión y estrés.

Los países más felices de Latinoamérica

Costa Rica es calificado como el país más feliz de Latinoamérica, según el Ranking Mundial de la Felicidad 2026. Sin embargo, es importante conocer el listado completo que corresponde a América Latina: