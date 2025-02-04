La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, reconoció —lo que calificó como una hazaña— el que la presidenta Claudia Sheinbaum haya logrado que Donald Trump suspendiera los aranceles contra México.

Durante el encuentro de este martes que sostuvo la presidenta de México con empresarios en Palacio Nacional, Altagracia Gómez dijo que hay situaciones que parecen imposibles de superar y problemas que parecen irremediables hasta que una mujer mexicana está al frente.

Subrayó que la capacidad de Sheinbaum y su equipo para negociar con la economía más grande del mundo para que suspendan los aranceles, de momento por un mes.

En su discurso, Altagracia Gómez destacó que la hazaña de Claudia Sheinbaum sirve como ejemplo de que las mujeres mexicanas hacen milagros y realizan lo que podría considerarse imposible.

Gómez Sierra aseguró que la labor de las mujeres mexicanas se ve plasmada en las familias, en las empresas y ahora en la política.

Dijo que Claudia Sheinbaum logró que Donald Trump suspendiera temporalmente los aranceles a México debido a su firmeza y al diálogo.

“La hazaña de ayer debe servirnos de recordatorio que más allá de nuestras profesiones y ocupaciones, las mujeres mexicanas tenemos como oficio hacer milagros y como especialidad realizar supuestos imposibles” Altagracia Gómez

Por otro lado, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización reconoció la unidad del sector empresarial en México, así como la importancia del Plan México para fortalecer la economía del país.

“Los tiempos difíciles nos hacen crecer y aprender. México debe liderar soluciones en comercio, migración y seguridad con respeto a la soberanía” Altagracia Gómez

Altagracia Gómez Sierra indicó que el encuentro de este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum fue para reconocer y agradecer el respaldo del sector empresarial al gobierno federal ante las amenazas de aranceles del gobierno de Donald Trump.

En entrevista con reporteros afuera de Palacio Nacional, Altagracia Gómez destacó que el sector empresarial salió en respaldo a Claudia Sheinbaum y para demostrar la solidez de la economía mexicana.

La empresaria refirió que el evento también sirvió para hacer una invitación a redoblar esfuerzos para el Plan México.

“Fue sobre todo una reunión de agradecimiento. (...) Todos fueron muy vocales para expresar el apoyo a la presidenta, la solidez de la economía mexicana y que era necesario que estuviéramos unidos para enfrenar cualquier momento adverso” Altagracia Gómez

Por parte de los empresarios, dijo, se aprovechó el encuentro para reconocer la labor de Sheinbaum y su equipo, quienes “trabajaron incansablemente para conseguir” la suspensión de los aranceles.