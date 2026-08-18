La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se recibieron 1,132 bienes arqueológicos prehispánicos, entregados de manera voluntaria en Estados Unidos.

“Representa uno de los conjuntos arqueológicos de mayor dimensión recibidos por dicha representación consular en los últimos años”. Comunicado conjunto

Mediante un comunicado conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la SRE dio a conocer que la entrega fue de parte del arqueólogo Jeremy Pilver.

Entre los bienes arqueológicos prehispánicos devueltos se encuentran tiestos cerámicos, así como figurillas y dientes de tiburón, que pertenecen al patrimonio cultural de México.

México recupera mil 132 bienes arqueológicos prehispánicos en Estados Unidos

El Consulado General de México en Boston recibió lo que sería la mayor recuperación de bienes arqueológicos prehispánicos en los últimos años, con un total de 1,132 piezas.

México recupera 1,132 bienes arqueológicos prehispánicos de Estados Unidos (INAH)

La SRE en conjunto con la Secretaría de Cultura explicaron que los bienes prehispánicos se recibieron durante una ceremonia realizada en días pasados, con la presencia de Jeremy Pilver.

Esta devolución también demuestra la cooperación académica, así como la diplomacia cultural y en especial la protección del patrimonio de la nación.

La recuperación a su vez es gracias a los esfuerzos de la SRE y del INAH, para la toma de conciencia sobre la devolución a México sobre todos los monumentos arqueológicos e históricos.

Sin embargo, la recuperación también fue gracias a más de 40 estudiantes de la Farmington High School, quienes participaron en su clasificación, limpieza y registro.

Estos son los 1,132 bienes arqueológicos prehispánicos recuperados

INAH ya habría emitido su dictamen sobre la totalidad de los 1,132 bienes arqueológicos prehispánicos entregados en Estados Unidos, que cuenta con las siguientes piezas:

1,053 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos

2 malacates completos

3 fragmentos de madera

18 fragmentos de figurillas

9 lascas de obsidiana

11 lascas de sílex

1 placa de roca metamórfica incompleta

3 pulidores de roca

1 fragmento de placa en roca

36 dientes de tiburón procedente del sureste de México

El INAH detalla que la temporalidad de los elementos es diversa por lo que se determinarán tras emplear la documentación entregada por el profesor Pilver.