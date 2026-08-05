El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), gestiona la repatriación de tres piezas prehispánicas localizadas en Estados Unidos.

Los objetos fueron entregados al Consulado de México en Nueva York, el pasado 15 de julio tras investigaciones realizadas por la Fiscalía de Manhattan y la colaboración del Museo Metropolitano de Arte.

De acuerdo con el Ministerio Público neoyorquino, las piezas estaban vinculadas a investigaciones penales de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

Caso vinculado a la condena de Eugene Alexander, declarado culpable el 8 de julio de 2025 por conspiración para el tráfico de antigüedades.

Especialistas de la INAH confirmaron que las piezas son propiedad de la nación conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Por lo que éstas serán trasladadas a la Ciudad de México desde Estados Unidos mediante valija diplomática para su resguardo oficial y definitivo. Aún se desconoce la fecha en que llegarán al país.

Esta acción refleja el compromiso del país por reivindicar su identidad cultural y combatir el tráfico ilícito de antigüedades.

piezas prehispánicas (Imagen ilustrativa) (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Piezas prehispánicas recuperadas

Se trata de tres piezas localizadas en Nueva York, mismas que ya fueron entregadas al Consulado General de México, informó la SRE junto con la INAH.