La exigencia que Ismael el Mayo Zambada hizo para su repatriación, sería parte de la presión que el gobierno de Estados Unidos realiza contra México, señaló el senador Saúl Monreal.

Así lo indicó el legislador federal de Morena, luego de la petición que el capo hizo para demandar al gobierno de México que exija a Estados Unidos su repatriación tras haber sido “secuestrado”.

Sobre la demanda en la cual el Mayo Zambada advirtió que de no luchar por su repatriación la relación bilateral colapsará, Saúl Monreal afirmó que es parte de la presión de Estados Unidos a México.

Ismael El Mayo Zambada (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Saúl Monreal considera que Estados Unidos está detrás de la petición de repatriación del Mayo Zambada

Tras revelarse la exigencia que el Mayo Zambada hizo a México para exigir que se luche por su repatriación, el senador Saúl Monreal señaló que el gobierno de Estados Unidos estaría detrás.

Al dar su opinión sobre el tema, el legislador de Morena sostuvo que se tiene que considerar que la demanda del capo es "parte de la presión que está implementando Estados Unidos hacia México“.

Por dicho panorama, Saúl Monreal dijo que no se va a permitir, por lo cual resaltó que durante la próxima semana se va a retomar el tema de la propuesta de reforma en defensa de la soberanía nacional.

De esa manera, confió en que se implementen candados para que se pueda hacer respetar la soberanía de México en temas de posible injerencia como consideró, es el caso del Mayo Zambada.

Finalmente, Saúl Monreal expuso que el capo puede expresar lo que quiera, pero la presidenta Claudia Sheinbaum está actuando de forma correcta, por lo que dijo que están a la espera de sus acciones.

Saúl Monreal

El Mayo Zambada exigió al gobierno de México luchar por su repatriación de Estados Unidos

En medio del proceso que las autoridades judiciales de Estados Unidos llevan a cabo en su contra, Ismael el Mayo Zambada exigió al gobierno de México que reclame su repatriación.

Fue por medio de un escrito que el ex líder fundador del Cártel de Sinaloa, demandó a las autoridades mexicanas intervenir en su caso, debido a las condiciones en las que se dio su detención.

Lo anterior debido a que acusó que su captura fue ilegal y advirtió que de no actuar y pedir su repatriación, la relación entre México y Estados Unidos va a llegar al colapso.

Así lo sentenció debido a que consideró que en adelante, hasta políticos y funcionarios mexicanos corren el riesgo de ser “secuestrados” y trasladados de manera ilegal a Estados Unidos.

Por lo tanto, el Mayo Zambada dijo que "el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir" y exigir que se respeten las garantías formales y no se le imponga la pena de muerte.

Incluso, al insistir en la responsabilidad del gobierno en la petición de su repatriación, el Mayo Zambada refirió que las gestiones para que se le traslade a México, no se tratan de algo opcional.

"Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables (...) Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática” Ismael el Mayo Zambada

Mayo Zambada (Retrato)

Claudia Sheinbaum afirma que ya se analiza la petición del Mayo Zambada

Luego de que se reveló que el Mayo Zambada exigió que el gobierno de México pida su repatriación de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso ya se analiza.

En su mañanera del pueblo del vienes 21 de febrero, Claudia Sheinbaum señaló que sí se está tomando en cuenta la petición del capo, debido a que antes que todo, es un ciudadano mexicano.

Por ello, señaló que el caso debe ser contemplado como el derecho de un ciudadano mexicano, además de que se tienen que revisar las implicaciones en otros asuntos como la soberanía.

Al resaltar que su postura en ningún sentido es en defensa del ex líder del Cártel de Sinaloa, Claudia Sheinbaum expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará del caso.

No obstante, descartó, como lo advirtió el mismo Mayo Zambada en su escrito, que de no pedir la repatriación se esté poniendo en riesgo la relación que hay entre Estados Unidos y México.

Claudia Sheinbaum analiza "exigencia" del Mayo Zambada para que sea repatriado a México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ricardo Monreal pide “cuidar legalidad” en caso de la petición del Mayo Zambada

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que independiente a los delitos que fueron cometidos por el Mayo Zambada, se debe cuidar la legalidad del caso.

En ese sentido, Ricardo Monreal apuntó que sin prejuzgar al capo por las conductas delictivas en las que incurrió, sí se tiene que luchar a favor de la aplicación de la ley mediante el respeto al debito proceso.

Tras advertir que el caso es delicado, el diputado consideró que de no atender los hechos, se estaría omitiendo la defensa de ciudadanos mexicanos frente a posibles actos ilegales de otros países.

Por eso, respaldó la postura de Claudia Sheinbaum sobre investigar lo ocurrido con la detención del Mayo Zambada y la FGR siga con la carpeta de investigación sobre el presunto secuestro del capo.

A pesar de ello, señaló que no se va a admitir el “tono de chantaje” que el ex líder criminal planteó en el escrito en el que aseguró que su no defensa devendrá en el colapso de las relaciones bilaterales.