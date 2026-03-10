La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, solicitó a la casa Millon en París suspender la subasta de piezas prehispánicas programada para el 11 de marzo de 2026.

El exhorto, compartido en redes sociales, pide que los objetos identificados por el INAH sean devueltos a México, al considerarse patrimonio nacional extraído de forma ilícita.

La dependencia recordó que la venta de piezas arqueológicas está prohibida desde 1827 y que ya se iniciaron procesos legales para su repatriación.

Cultura insiste a Francia en suspender subasta de piezas prehispánicas

La titular de la Secretaría de Cultura volvió a externar la inconformidad del gobierno de México a la subasta de piezas prehispánicas en París, Francia, programada para el 11 de marzo de 2026.

A través de un post en X, Curiel de Icaza compartió nuevamente el exhorto a que las piezas prehispánicas identificadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no formen parte de la subasta al ser propiedad “de nuestra Nación”.

Según se informó, ya se iniciaron los procesos legales para la repatriación de las piezas prehispánicas por lo que piden “suspender su venta” y regresarlas a México por los canales correspondientes.

Claudia Curiel de Icaza pide suspender venta de piezas prehispánicas en Francia. (@ccurieldeicaza)

Asimismo, en el comunicado compartido por Curiel de Icaza se lee que la venta de piezas prehispánicas como las que París colocó en subasta, están prohibidas desde 1827, por lo que su presencia fuera del país se trató de “una extracción ilícita”.

Francia ya había intentado vender piezas prehispánicas

La Secretaría de Cultura llamó a Francia a suspender la subasta de 4 piezas prehispánicas que estarían a la venta el 11 de marzo de 2026, pero no es la primera vez que esto sucede.

El 26 de febrero de 2026, Curiel de Icaza compartió que en la misma sede, Casa Millon, se realizaría una subasta de 40 piezas arqueológicas propiedad de México, por lo que llamó a su suspensión.

Esta subasta correspondía a un evento que se realizaría el 27 de febrero de 2026 en París, pero se cree fue suspendida luego de iniciar el proceso jurisdiccional.