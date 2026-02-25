La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, desde Campo Marte, donde llamó a niñas, niños y jóvenes a sentirse orgullosos de su país, al afirmar que México es “dignidad, valentía y grandeza”.

Durante su mensaje, la mandataria federal destacó que la Bandera Nacional representa a todas y todos los mexicanos, pese a la diversidad cultural, política y social que caracteriza al país, ya que encarna la grandeza de la patria y la continuidad histórica de la nación.

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum toma protesta a mil escoltas

Claudia Sheinbaum recordó que la Bandera Nacional retrata tres dimensiones históricas:

La raíz indígena

La emancipación colonia

La consolidación del México independiente actual

Asimismo, destacó que el Escudo Nacional, con el águila real devorando una serpiente sobre un nopal, remite a la fundación de Tenochtitlan por los mexicas, simbolizando la victoria ante la adversidad y la afirmación de una identidad originaria que precede a la conquista.

Por otra parte, la presidenta, como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum tomó protesta y abanderó a mil escoltas: 80 desde Campo Marte y 920 de manera simultánea en 31 entidades federativas, además de 56 escoltas de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que la primera conmemoración oficial del Día de la Bandera estuvo a cargo de la Defensa en 1940, y señaló que este símbolo representa la historia, el presente y el futuro de la nación mexicana.

Asimismo, reconoció al general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional, por impulsar el programa de levantamiento y confección de 38 banderas monumentales en el país, entre ellas la ubicada en Iguala, que alcanza 110 metros de altura.

Con esta ceremonia, el Gobierno de México reafirmó el valor de la Bandera como emblema de identidad, unidad y esperanza para las nuevas generaciones.