La propagación del parásito Cyclospora cayetanensis mantiene en alerta a Estados Unidos, tras confirmarse más de 140 contagios asociados presuntamente al consumo de alimentos contaminados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan el origen del brote, luego de confirmar que ninguno de los pacientes reportó viajes recientes fuera del país, pero continúan las investigaciones.

Además de Nueva York y Texas, se han reportado casos en otros estados como:

Alaska

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Illinois

Luisiana

Massachusetts

Nueva Jersey

Carolina del Norte

Ohio

Pensilvania

Tennessee

Virginia

Wisconsin

CDC investigan el origen del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Las autoridades confirmaron 145 casos registrados entre el 1 de mayo y el 16 de junio, con pacientes de entre 5 y 86 años de edad.

Hasta ahora, 20 personas han requerido hospitalización, aunque las autoridades sanitarias precisaron que no existen reportes de fallecimientos relacionados con el brote de ciclosporiasis.

La enfermedad aparece aproximadamente una semana después de la infección y suele provocar diarrea acuosa, pérdida de apetito, náuseas, fatiga, calambres abdominales y distensión.

Consumo de alimentos (Unsplash)

Los CDC señalaron que tampoco existe evidencia de transmisión directa entre personas, reforzando la hipótesis de que los contagios ocurrieron mediante alimentos consumidos dentro del país.

Especialistas recordaron que los síntomas pueden prolongarse durante un mes o más sin tratamiento, incrementando el riesgo de deshidratación en algunos pacientes vulnerables.

Aunque la infección puede resolverse espontáneamente, los médicos suelen indicar antibióticos específicos para reducir la duración de los síntomas y prevenir complicaciones.

Las autoridades recomendaron extremar medidas de higiene, manipular correctamente alimentos frescos y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales mientras continúa la investigación del brote.