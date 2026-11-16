El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto con su amenaza de duplicar los aranceles por caravanas migrantes, insistiendo en que “México las detendrá”

​​“No podrán entrar y México los detendrá. Como saben, dijeron que iban a detenerlos” declaró Trump a la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, desde la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.

Agregando que “si no lo hacen, impondremos fuertes aranceles a México”, ante la caravana migrante que avanza desde Chiapas y busca llegar a territorio estadounidense.

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