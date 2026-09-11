El estado de Aguascalientes dirigido por Tere Jiménez, se ubicó entre los estados con mayor percepción de seguridad del país, al avanzar al tercer lugar nacional en este indicador, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aguascalientes avanza al tercer lugar nacional en percepción de seguridad. (cortesía)

Según los resultados de la encuesta, la entidad registró un incremento de 7.4 puntos porcentuales respecto al año pasado, con lo que superó a entidades que anteriormente ocupaban los primeros lugares de esta medición.

El resultado se presenta en el contexto de la implementación del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y de la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Aguascalientes avanza al tercer lugar nacional en percepción de seguridad. (cortesía)

Aguascalientes mejora su percepción de seguridad

La ENVIPE permite conocer cómo percibe la ciudadanía las condiciones de seguridad en los lugares donde vive y desarrolla sus actividades cotidianas. En el caso de Aguascalientes, los datos muestran un incremento en la proporción de habitantes que manifiestan sentirse seguros.

La estrategia Blindaje Aguascalientes contempla acciones coordinadas de vigilancia y prevención en distintos puntos del estado, además del trabajo permanente de las corporaciones de seguridad.

Aguascalientes avanza al tercer lugar nacional en percepción de seguridad. (cortesía)

De acuerdo con la medición, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en percepción de seguridad, seguido de Yucatán y Aguascalientes, mientras que Baja California Sur, que el año pasado se encontraba en la primera posición, descendió al quinto lugar.

Los resultados colocan a Aguascalientes entre las entidades con mejores niveles de percepción ciudadana de seguridad y reflejan un avance de 7.4 puntos porcentuales frente a la medición anterior.