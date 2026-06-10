Aguascalientes se consolida como una de las entidades con mejores condiciones laborales del país, gracias al fortalecimiento de su mercado laboral y a la mejora constante de sus indicadores de empleo y remuneración.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad destaca a nivel nacional por contar con una estructura salarial sólida y por ofrecer mayores oportunidades de desarrollo para las y los trabajadores.

Aguascalientes avanza en generación de empleos mejor remunerados

Los indicadores más recientes colocan a Aguascalientes en el cuarto lugar nacional con el menor porcentaje de personas que requieren trabajar más horas para complementar sus ingresos, reflejo de que cada vez más trabajadores cuentan con empleos que les permiten cubrir las necesidades de sus familias con una remuneración suficiente.

Además, el estado ocupa el quinto lugar nacional con menos trabajadores que perciben menos de un salario mínimo, un resultado que evidencia que los empleos generados ofrecen mejores condiciones salariales y mayor estabilidad económica.

Estos resultados están vinculados a las estrategias impulsadas por la gobernadora Tere Jiménez para fortalecer la actividad productiva, atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales para las y los aguascalentenses, con el objetivo de incrementar el acceso a empleos dignos y mejor pagados.

Asimismo, cifras del INEGI muestran que entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, alrededor de 6 mil 700 personas lograron incorporarse al mercado laboral, lo que se traduce en más familias con ingresos, mayor estabilidad económica y mejores condiciones de vida en la entidad.