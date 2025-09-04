Jalisco se encuentra entre las entidades con mayor disminución en el delito de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la 51 sesión del Consejo Nacional de Seguridad, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, presentó cifras sobre la incidencia de este delito de alto impacto y destacó que Jalisco está haciendo bien las cosas para combatirlo.

Ante 31 de los gobernadores y la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria señaló que entre octubre de 2025 y agosto de este año el homicidio doloso cayó 28.5 por ciento, uno de los mejores resultados a nivel nacional.

Jalisco destaca por reducción de homicidios (Cortesía)

Tras conocer la noticia, el gobierno de Jalisco señaló que este resultado es producto del fortalecimiento de la Policía Jalisco en rubros como capacitación y equipamiento, y gracias a mejores condiciones laborales para los elementos de la corporación.

Como resultado, Jalisco cuenta hoy con una corporación profesional, equipada y bien preparada para hacer frente a los grupos delictivos para con ello regresar la paz a las comunidades.

Entre las detenciones que demuestran lo anterior están diversas detenciones con las que se han reducido los márgenes de impunidad en el estado, como la del Kelvin N, presunto feminicida, y la de Ulises “N.”, identificado como uno de los principales líderes de un grupo criminal vinculado con la violencia en Tabasco.

Estas acciones, sumadas a la reducción sostenida de los índices de homicidios, reflejan el impacto de las políticas de seguridad implementadas en la entidad y la creciente capacidad de las instituciones locales para enfrentar a la delincuencia.