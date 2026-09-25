La muerte de Israel Nevárez Vega ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las que se realizaban trabajos dentro de Plaza Paseo Hipódromo, en Naucalpan.
Familiares del empresario sostienen que su muerte ocurrió tras ingresar a un espacio confinado para auxiliar al trabajador Ignacio González, afectado por gases tóxicos y acusan presuntas fallas en los protocolos de prevención y atención de emergencias.
Ante ello, exigen que las autoridades del Estado de México investiguen las condiciones de la Plaza Paseo Hipódromo, la respuesta ante el incidente y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
¿Qué denuncia la familia de Israel Nevárez Vega contra Plaza Paseo Hipódromo?
Los familiares sostienen que Plaza Paseo Hipódromo permitió ingresar a un espacio confinado sin ventilación adecuada, pese a que previamente habían sido reportadas anomalías.
Según la denuncia, tampoco se proporcionó equipo de protección suficiente, como mascarillas contra gases o equipos de respiración autónoma, antes de realizar las labores correspondientes.
La familia de Israel Bevárez Vega, propietario de la empresa ATL Ambiental, también señala que la plaza no activó oportunamente sus brigadas de búsqueda, rescate y primeros auxilios para atender a las personas afectadas.
Otro señalamiento apunta a la atención médica: familiares afirman que Israel Nevárez Vega todavía tenía pulso cuando fue retirado del espacio confinado.
Los familiares aseguran que únicamente se solicitó una ambulancia, cuya llegada, según su versión, demoró, mientras no se habría trasladado inmediatamente al empresario.
Después de que Israel Nevárez Vega fue declarado muerto, la familia afirma que tampoco recibió información sobre la activación del seguro de responsabilidad civil.
Ante estos señalamientos, los familiares solicitan investigar las condiciones de la Plaza Paseo Hipódromo, las medidas de protección y los protocolos aplicados durante las labores correspondientes.
@dannynevarez_
El día de ayer 23 de septiembre falleció en un lamentable accidente el propietario de la empresa “ATL Ambiental”: ISRAEL NEVÁREZ VEGA como consecuencia de rescatar a Ignacio González, uno de sus trabajadores, de un espacio confinado en la PLAZA PASEO HIPÓDROMO (PLANIGRUPO), que ésta aseguró era seguro para trabajar, pero no era así. Ambos proveedores de servicios de la PLAZA PASEO HIPÓDROMO (PLANIGRUPO) sufrieron asfixia / envenenamiento con gases tóxicos, resultando en el fallecimiento del heróico propietario de la empresa. Omisiones de la PLAZA PASEO HIPÓDROMO (PLANIGRUPO): 1. Consintió el acceso de los trabajadores a un espacio confinado NO SEGURO y sin ventilación. 2. Con antelación, ISRAEL NEVÁREZ VEGA había avisado a la PLAZA PASEO HIPÓDROMO (PLANIGRUPO) de anomalías en su espacio, mismas que no fueron atendidas al momento de realizar los trabajos correspondientes. 3. No les otorgaron equipos de protección personal tal como mascarillas anti gases, y mucho menos equipos de respiración autónoma. 4. No activó su programa de protección civil, por lo que no se presentaron de inmediato sus brigadas de búsqueda y rescate, ni de primeros auxilios para socorrer a las víctimas. 5. No llevó al fallecido, entonces aún con pulso y fuera del espacio confinado, a recibir atención médica; conformándose solamente con llamar una ambulancia que demoró demasiado en arrivar, resultando en la muerte por negligencia agravada de ISRAEL NEVÁREZ VEGA. 6. Una vez que fue declarado muerto en el lugar, la PLAZA PASEO HIPÓDROMO (PLANIGRUPO) no activó su seguro de responsabilidad civil (si acaso lo tiene vigente), pues nunca se presentó algún ajustador o servicio de emergencia de la aseguradora. Hasta el día de hoy, la PLAZA PASEO HIPÓDROMO (PLANIGRUPO) no ha ofrecido apoyo de modo alguno a las víctimas ni a la viuda de ISRAEL NEVÁREZ VEGA. Si algún lector de esta publicación conoce a un reportero, persona pública o lider de opinión, mucho le agradeceremos canalizar este relato a través de él/ella.♬ sonido original - DannyNevárez