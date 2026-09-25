La muerte de Israel Nevárez Vega ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las que se realizaban trabajos dentro de Plaza Paseo Hipódromo, en Naucalpan.

Familiares del empresario sostienen que su muerte ocurrió tras ingresar a un espacio confinado para auxiliar al trabajador Ignacio González, afectado por gases tóxicos y acusan presuntas fallas en los protocolos de prevención y atención de emergencias.

Ante ello, exigen que las autoridades del Estado de México investiguen las condiciones de la Plaza Paseo Hipódromo, la respuesta ante el incidente y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

¿Qué denuncia la familia de Israel Nevárez Vega contra Plaza Paseo Hipódromo?

Los familiares sostienen que Plaza Paseo Hipódromo permitió ingresar a un espacio confinado sin ventilación adecuada, pese a que previamente habían sido reportadas anomalías.

Según la denuncia, tampoco se proporcionó equipo de protección suficiente, como mascarillas contra gases o equipos de respiración autónoma, antes de realizar las labores correspondientes.

La familia de Israel Bevárez Vega, propietario de la empresa ATL Ambiental, también señala que la plaza no activó oportunamente sus brigadas de búsqueda, rescate y primeros auxilios para atender a las personas afectadas.

Plaza Paseo Hipódromo (Google Maps)

Otro señalamiento apunta a la atención médica: familiares afirman que Israel Nevárez Vega todavía tenía pulso cuando fue retirado del espacio confinado.

Los familiares aseguran que únicamente se solicitó una ambulancia, cuya llegada, según su versión, demoró, mientras no se habría trasladado inmediatamente al empresario.

Después de que Israel Nevárez Vega fue declarado muerto, la familia afirma que tampoco recibió información sobre la activación del seguro de responsabilidad civil.

Ante estos señalamientos, los familiares solicitan investigar las condiciones de la Plaza Paseo Hipódromo, las medidas de protección y los protocolos aplicados durante las labores correspondientes.