La clínica de rehabilitación GAIA de Saltillo ha sido denunciada por negligencia tras la muerte de un paciente, informaron que se suicidó.

Héctor Antonio Sánchez Elizondo, un hombre de 63 años, falleció el 22 de julio dentro de la clínica de rehabilitación Gaia tras ingresar en marzo de 2026 por adicción al alcohol.

Su hija Natalia Verduzco ha difundido el caso de su padre, asegurando que se les prometió un plan integral y con la promesa de ser rehabilitado en un 90% de efectividad, sin embargo aseguró que “nada de eso existe, solo los tienen sometidos a terapias horribles donde usan métodos de miedo”.

Al menos se sabe de 7 casos más por negligencia en clínica GAIA de Saltillo

Tras hacer pública la muerte de Héctor Antonio Sánchez Elizondo, su hija Natalia Verduzco cuenta que sabe de al menos 7 casos más por negligencia en la clínica GAIA de Saltillo.

Desde testimonios de personas que vivieron en carne propia los malos tratos en la clínica GAIA de Saltillo, así como familiares que relatan los engaños de lo que realmente se ofrece.

Hasta ahora Natalia Verduzco dijo ya haber iniciado un proceso legal por negligencia en la clínica GAIA de Saltillo, tras la muerte de su padre.