Un juez de distrito en el estado de Guanajuato, admitió a trámite al menos dos amparos que fueron presentados contra el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta resolución, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, responde a las demandas de un gran número de aspirantes a la UNAM que fueron llamados a realizar un examen de control presencial tras detectarse irregularidades en las pruebas de admisión en línea.

Examen de control de la UNAM sigue en pie pese a admisión de amparos

En el estado de Guanajuato, un juez federal admitió la recepción de dos amparos contra el examen de control que busca realizar la UNAM a los aspirantes de nuevo ingreso a licenciatura.

A pesar de que las demandas fueron aceptadas para su estudio bajo los expedientes 991/2026 y 996/2026, la autoridad judicial determinó no frenar el proceso de la UNAM de manera inmediata.

Protesta de aspirantes a la UNAM contra aplicación del examen de control (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Lo anterior debido a que las copias simples presentadas no fueron consideradas pruebas suficientes para acreditar el interés de los presuntos afectados, por lo que se rechazó la suspensión provisional.

Este fallo faculta a la UNAM para seguir con la aplicación del examen de control sin ningún impedimento legal que se encuentre vigente hasta el momento.

El proceso legal continuará su curso, ya que la admisión de los amparos solo garantiza que el fondo del reclamo sea analizado a detalle en las audiencias constitucionales fijadas para el 7 y 11 de septiembre de 2026.

Es decir, durante dichas audiencias el juzgado revisará a fondo los elementos presentados para determinar si la UNAM actuó correctamente al suspender las inscripciones y realizar un nuevo examen de manera presencial.