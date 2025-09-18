Salvador Camargo Vivero, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), presentó un amparo ante las acusaciones en su contra por la red de huachicol fiscal de Tamaulipas.

Fue el 8 de septiembre cuando el integrante en activo de la Semar, presentó un amparo con la finalidad de evitar ser detenido por los señalamientos que se le imputan.

Pero, ¿quién es Salvador Camargo Vivero? Te contamos estos detalles del vicealmirante que estaría involucrado en actos de corrupción por la red de huachicol fiscal que investiga Omar García Harfuch:

¿Quién es Salvador Camargo Vivero?

¿Qué edad tiene Salvador Camargo Vivero?

¿Qué estudió Salvador Camargo Vivero?

¿En qué ha trabajado Salvador Camargo Vivero?

Decomiso de combustible ligado a red de huachicol fiscal (Redes sociales)

¿Quién es Salvador Camargo Vivero?

Salvador Camargo Vivero es un vicealmirante en activo de la Semar que en hasta septiembre de 2025, se desempeña como jefe de Estado Mayor en la Región Naval Número 10, con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Durante el periodo comprendido de marzo de 2024 y enero de 2025, se desempeñó fue director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, Tamaulipas, donde laboró bajo el mando directo de la Semar.

Durante su gestión en la Asipona, Salvador Camargo Vivero habría participado en la facilitación del ingreso de al menos 20 embarcaciones que transportaban combustible de origen presuntamente ilegal.

En torno a ello, un ex funcionario de Asipona que ha sido designado como testigo protegido, declaró ante la FGR que Salvador Camargo Vivero y su gerente de finanzas habrían facilitado la entrada de los buques.

Salvador Camargo Vivero (Especial)

¿Qué estudió Salvador Camargo Vivero?

Sobre la formación académica de Salvador Camargo Vivero, los datos disponibles para consulta pública establecen que el vicealmirante de la Semar acusado de ser parte de la red de huachicol fiscal de Tamaulipas estudió esto:

Heroica Escuela Naval Militar, donde egresó con el cargo de cadete naval

Especialidad en Piloto Aviador Naval de ala fija

Especialidad en Mando Naval

Maestría en Administración Naval

Maestría en Seguridad Nacional

Diplomado en Geopolítica

Diplomado en Administración Portuaria

Curso de Inteligencia Aérea en la IAAFA (Lackland Air Force Base)

Salvador Camargo Vivero, vicealmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal (benherod / Instagram)

¿En qué ha trabajado Salvador Camargo Vivero?

En lo que corresponde a la experiencia laboral que ha desarrollado Salvador Camargo Vivero, la información oficial de la Semar establece que el vicealmirante se ha desempeñado en los siguientes trabajos:

Vicealmirante en activo de la Secretaría de Marina

Comandante de la Fuerza Naval del Golfo

Director de Asipona Tampico durante el periodo que comprende 2024 a 2025

Jefe de Estado Mayor en la Región Naval Número 10

Enlace en ejercicios multinacionales de seguridad hemisférica

Salvador Camargo Vivero, vicealmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal (benherod / Instagram)

Salvador Camargo Vivero busca amparo tras señalamientos de huachicol fiscal

En medio de los señalamientos por colaborar en el encubrimiento para hacer pasar el combustible como aditivos y así liberarlo del IEPS, Salvador Camargo Vivero presentó una solicitud de amparo.

En su petición, el marino alegó que ante las acusaciones de las que no ha sido notificado de manera formal, teme por la libertad, integridad y seguridad tanto de él como de su familia.