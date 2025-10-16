La exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt) María Elena Álvarez-Buylla habría designado de forma directa a la misma firma que diseñó casa de su hija para proyecto del Consejo.

Sobre el desvío de recursos del Conahcyt cuando era liderado por María Elena Álvarez-Buylla, se le añaden los proyectos personales y en el Consejo que hizo con la firma Estudio MMX por millones de pesos.

María Elena Álvarez-Buylla designó a Estudio MMX a diseñar museo fantasma así como la casa de su hija

A las acusaciones que María Elena Álvarez-Buylla tiene como exdirectora del Conahcyt llamó la atención la casa que construyó para su hija con Estudio MMX como encargados del diseño, pero ahora surgió que era aliada de ellos.

Según información consultada por El Universal, Álvarez-Buylla designó personalmente a Estudio MMX para realizar la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan.

El pago dado por el Conahcyt a Estudio MMX fue correspondiente a 4 millones 431 mil 200 pesos, según documentos del consejo. Esto luego de que en 2022 iniciara el contacto para la museografía.

Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan. (secihti)

Los argumentos fueron que la firma se encargaría de rescatar el art decó del edificio donde sería construído el Centro Nacional de Cultura de Salud y Bienestar Kalan, pero que hoy sigue cerrado.

A pesar de que en el antiguo Departamento de Salubridad e Higiene en la CDMX fue inaugurado con su nueva estructura como Centro Nacional de Cultura de Salud y Bienestar Kalan en 2024, este permanece cerrado desde entonces.

Asimismo, personal asegura que las labores de renovación siguen en pie y podrán pasar años para que realmente sea abierto al público, aunque Álvarez-Buylla dijo en la mañanera de AMLO en 2024 que el edificio estaba listo.

María Elena Álvarez-Buylla tuvo conflicto de interés al contratar a Estudio MMX

Por lo dictado en el Código de Conducta del Conahcyt en 2022, funcionarios no podrán tener conflicto de interés en actividades que refieren al Consejo.

Sin embargo, el que María Elena Álvarez-Buylla haya asignado de forma directa a Estudio MMX para el proyecto antes mencionado, cierra la puerta al “concurso” de otras firmas por el diseño.

A ello se le suma que antes de que María Elena Álvarez-Buylla asignara a Estudio MMX para el entro Nacional de Cultura de Salud y Bienestar Kalan, este ya había realizado la casa de su hija.