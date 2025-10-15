La exdirectora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, hizo un llamado al asedio mediático que le llegó tras “irregularidades”.

Después de que acusaran corrupción en Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla llamó a hacer una investigación del tiempo de su administración para terminar con los señalamientos.

María Elena Álvarez-Buylla acusa asedio mediático desde señalamientos de corrupción en Conacyt

La última directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, rompió el silencio tras señalamientos de corrupción en el Consejo en su administración del 2018 a 2024.

A la perspectiva de Álvarez-Buylla existe un asedio mediático a su persona y la de su familia por medios que se mostraron en contra de normativas anticorrupción de AMLO.

La exdirectora señaló que todas las “agresiones mediáticas en contra de mi familia son infundadas”, pero también “calumniosas y dañinas”.

Asimismo, apuntó que los medios que reaccionaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), tienen “granjas de bots” para amenazarla.

“Siempre acompañados de granjas de bots que, incluso, han sido utilizados para realizar amenazas directas a mi integridad física”. Comunicado de María Elena Álvarez-Buylla.

María Elena Álvarez-Buylla pide que investiguen el desvío de 50 millones de pesos en el Conacyt

Ante el “asedio mediático” que María Elena Álvarez-Buylla acusa tras el destape de desvío de 50 millones de pesos en el Conacyt, la exdirectora llamó a una investigación.

María Elena Álvarez-Buylla aseguró que “el trabajo sí se realizó” y todo vino de una “cuenta pública” en su gestión de 2018 a 2024.

Asimismo, señaló que en el Conacyt se trabajó para detectar y evitar cualquier “desaseo administrativo”. Sin embargo, exhorta a una investigación para así tener claridad sobre los 25 millones de pesos que se mencionan.

“Estoy totalmente de acuerdo en que las autoridades competentes realicen las investigaciones que corresponden y deslinden las responsabilidades que pudieran presentarse”. Comunicado de María Elena Álvarez-Buylla.

Comunicado de María Elena Álvarez-Buylla ante corrupción del Conacyt. (X/ElenaBuylla)