La ex directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, continúa bajo las críticas debido a que ahora se reveló que su pareja también recibió un importante financiamiento en el 2020.

Se trata de Juan Carlos Martínez García, quien ha sido identificado como el novio de la ex funcionaria que estuvo al frente del organismo a lo largo de casi 6 años.

Sobre el nuevo caso, se dio a conocer que en el 2020, mientras Álvarez-Buylla dirigía el Conahcyt, su pareja Juan Carlos Martínez García recibió 3 millones de pesos para una investigación.

María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora de Conacyt. (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Juan Carlos Martínez García recibió 3 millones de pesos del Conahcyt bajo dirección de Álvarez-Buylla, su pareja

En su paso por la dirección del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla aprobó el financiamiento de diversos proyectos de investigación.

Además de dar el visto bueno para un proyecto de su madre Elena Roces y otro para ella misma que en conjunto costaron cerca de 3 millones de pesos, Álvarez-Buylla aprobó uno más para su pareja.

Así lo reveló el periodista Jorge García Orozco, quien informó que en el 2020, la hoy ex funcionaria avaló un recurso de más de 3 millones de pesos para una investigación de Juan Carlos Martínez García.

De acuerdo con los registros publicados por el periodista, Juan Carlos Martínez García, pareja sentimental de Álvarez-Buylla, recibió 3 millones 84 mil 270 pesos para su proyecto.

Proyecto de investigación de Juan Carlos Martínez García (secihti)

La información establece que la investigación que fue parte de la convocatoria Ciencia de Frontera, se desarrolló a lo largo de 36 meses y comenzó en el 2020, por lo que se concluyó en el 2023.

El proyecto respaldado por el Cinvestiva se tituló “Biología matemática y computacional de sistemas médicos: modulación preventiva de la emergencia y progresión de enfermedades crónicodegenerativas”.

Proyecto de investigación de Juan Carlos Martínez García (secihti)

¿Quién es Juan Carlos Martínez García?

En medio de las críticas por posible corrupción contra la ex directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, surgió un nuevo nombre relacionado con la ex funcionaria, Juan Carlos Martínez García.

Se trata de un experimentado investigador nivel 3 del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), que sería pareja sentimental de Álvarez-Buylla.

Sobre ello, el periodista Jorge García Orozco afirma que — Juan Carlos Martínez García— quien tiene el grado de Doctor en Ciencias, se trata del novio de quien fuera directora del Conahcyt.

En la web se pueden encontrar más de 50 artículos científicos en revistas especializadas, en los que aborda temas como el control automático, la biología de sistemas y la detección de fallas.

Hasta el cierre de esta nota, ni Juan Carlos Martínez García ni Álvarez-Buylla se han pronunciado por las críticas contra el financiamiento a sus investigaciones en medio de una crisis financiera en el Cinvestav.