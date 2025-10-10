La revista especializada en arquitectura, Dwell, reveló la lujosa casa de la hija de María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Esto a solo días de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentara una denuncia penal contra María Elena Álvarez-Buylla, acusada de cometer irregularidades por más de 50 millones de pesos durante su gestión en el Conahcyt.

Dichos fondos corresponderían a contratos vinculados a fideicomisos, los cuales serían destinados al desarrollo de Ciencia y Tecnología.

Exhiben lujosa casa de la hija de María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Conahcyt (Dwell Magazine)

La lujosa casa de la hija de María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Conahcyt

Mediante la revista de arquitectura Dwell, Jimena García Álvarez-Bullya, hija de María Elena Álvarez-Buylla, mostró su estudio, de 60 metros cuadrados, el cual se encuentra en una lujosa casa ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

Según señala Jimena García Álvarez-Bullya durante su entrevista, su casa fue diseñada por la firma Estudio MMX y está inspirada en su madre.

La construcción, señaló, se llevó a cabo dentro de un extenso terreno que pertenece a María Elena Álvarez-Buylla, de quien dijo espera cuidar en algún futuro.

El diseñó fue creado para generar una conexión entre ella y su mamá, al tiempo que sirve como su estudio donde desarrolla su profesión artística.

La casa/estudio luce extensas ventanas verticales, jardines, así como grandes habitaciones que permiten desarrollar sus labores a Jimena García Álvarez-Bullya sin complicaciones.

No obstante, la construcción y el diseño cuestionan el gasto que se destinó a este, en medio de señalamientos contra María Elena Álvarez-Buylla por parte de la ASF.