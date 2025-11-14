Luisa Alcalde, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asegura que detrás del movimiento de la Generación Z está “lo peor del PRIAN”.

El movimiento de la Generación Z ha convocado a una marcha nacional en CDMX para exigir el cese a la violencia y a la inseguridad en México, que se realizará el 15 de noviembre.

Convocan a marcha generación Z, pero sospechan de vínculo con derecha
Durante su participación en el podcast de La Moreniza, Luisa Alcalde afirmó que en México existe la libre expresión, pero resaltó que detrás de la Generación Z está “lo peor del PRIAN”.

Luisa Alcalde aseguró que los políticos de derecha están manipulando y utilizando a la Generación Z, mencionando nombres como Vicente Fox, Rosario Robles y Fernando Belaunzarán.

A través de redes sociales, Luisa Alcalde resaltó lo dicho en La Moreniza y destacó los puntos claves que mencionó Claudia Sheinbaum respecto al movimiento de la Generación Z:

  • Las cuentas de rede sociales se administran desde el extranjero
  • Envío de mensajes a través de la compra de comunidades y el despliegue de ejércitos de bots
  • Intervención de la derecha internacional y sus empresas
  • Una inversión de alrededor de 90 millones de pesos en campañas negras
