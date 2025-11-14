Luisa Alcalde, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asegura que detrás del movimiento de la Generación Z está “lo peor del PRIAN”.

El movimiento de la Generación Z ha convocado a una marcha nacional en CDMX para exigir el cese a la violencia y a la inseguridad en México, que se realizará el 15 de noviembre.

Luisa Alcalde asegura que “lo peor del PRIAN” estopa detrás de marcha de la Generación Z

Durante su participación en el podcast de La Moreniza, Luisa Alcalde afirmó que en México existe la libre expresión, pero resaltó que detrás de la Generación Z está “lo peor del PRIAN”.

Luisa Alcalde aseguró que los políticos de derecha están manipulando y utilizando a la Generación Z, mencionando nombres como Vicente Fox, Rosario Robles y Fernando Belaunzarán.

A través de redes sociales, Luisa Alcalde resaltó lo dicho en La Moreniza y destacó los puntos claves que mencionó Claudia Sheinbaum respecto al movimiento de la Generación Z:

Las cuentas de rede sociales se administran desde el extranjero

Envío de mensajes a través de la compra de comunidades y el despliegue de ejércitos de bots

Intervención de la derecha internacional y sus empresas

Una inversión de alrededor de 90 millones de pesos en campañas negras