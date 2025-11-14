El movimiento de la Generación Z dio a conocer los horarios y rutas de la próxima marcha nacional para exigir el cese a la violencia en México, programada para el 15 de noviembre.

De acuerdo con la información, habrá movilizaciones de la Generación Z en todo México y otros grupos en el mundo que se han sumado.

Países como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Alemania han confirmado su participación desde distintos puntos.

Convocan a marcha generación Z, pero sospechan de vínculo con derecha (Gemini)

Estos países se unirán a la Generación Z México en marcha del 15 de noviembre

A través de redes sociales, Generación Z México reveló que hay al menos una movilización confirmada en cada uno de los estados de la República y se sumarán otros países.

Te decimos cuáles son los países que se unen a la Generación Z México el próximo sábado 15 de noviembre, así como los horarios y rutas de las movilizaciones.

Tómalo en cuenta:

Den Haag, Países Bajos: Nassauplein 28 cerca de la embajada de México – 12:00 p.m.

Düsseldorf, Alemania: De la torre del Rhin hacia el Consulado de México – 11:00 a.m.

Los Ángeles, Estados Unidos: Consulado de México – 10:00 a.m.

Vancouver, Canadá: Galería de arte de Vancouver – 12:00 p.m.