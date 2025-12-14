El 14 de diciembre de 2025 se citó a una nueva marcha de la Generación Z en Chihuahua, pero esta fue cancelada al poco tiempo de haber iniciado.

Chihuahua tuvo una nueva convocatoria para la marcha de la Generación Z, pero el motivo por el que fue cancelada fue lo mismo que llevó a que pasara desapercibida en la Ciudad de México.

Marcha de la Generación Z en Chihuahua es cancelada

La cita para una segunda marcha de la Generación Z en Chihuahua fue el 14 de diciembre, pero a minutos de que transcurriera la hora de llegada, fue cancelada por su nula asistencia.

Según información dada por medios locales, la cita para la marcha de la Generación Z en Chihuahua era a las 10:00 am en la Glorieta de Pancho Villa rumbo a Palacio de Gobierno.

Sin embargo, a las 11:30 am los pocos asistentes a la marcha de la Generación Z se dispersaron tras reunir alrededor de solo 20 personas.

Incluso, se argumentó que la marcha ni siquiera tuvo avance, sino que la hora y media que esperaron fue en la Glorieta de Pancho Villa, pero nadie más se unió.

Las demandas de la Generación Z en Chihuahua son:

Seguridad

Alto a los homicidios

Localización de lo desaparecidos

Subsanar las deficiencias en el sistema de Salud.