Fernando Farías Laguna, hermano del ya detenido Manuel Roberto, debe presentarse a su audiencia en el Penal del Altiplano el 1 de octubre próximo si no quiere ser detenido.

Actualmente, el contralmirante está relacionado con el delito de huachicol fiscal desde la Marina, donde habría ayudado al contrabando de hidrocarburos en más de 20 buques.

Actualmente se encuentra bajo el amparo de una suspensión provisional, pero si no se presenta ante la jueza de control del Altiplano el próximo miércoles 1 de octubre, será detenido.

Fernando Farías Laguna, cerca de la detención por huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna, uno de los sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, se encuentra cerca de ser detenido por su relación con el delito de huachicol fiscal.

De acuerdo con José Luis Montenegro, especialista en seguridad, Farías Laguna no ha sido detenido gracias a una suspensión provisional acompañada del pago en garantía de 49 mol pesos, el pasado 17 de septiembre.

Sin embargo, el 1 de octubre esta suspensión quedará cancelada si Fernando Farías Laguna no se presenta el miércoles a las 9:00 horas en el Penal del Altiplano.

De no hacerlo, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá la facultad de detenerlo y procesarlo por delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Bloquean cuentas de Fernando Farías Laguna

Cabe señalar que el pasado 24 de septiembre la jueza de control del penal del Altiplano notificó a Fernando Farías Laguna el bloqueo de sus cuentas, así como las de su familia.

Previo a ello, el contraalmirante solicitó protección al argumentar que podría ser incomunicado o incluso torturado; sin embargo, ésta le fue negada la determinar que no había pruebas que lo sustentaran